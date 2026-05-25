El lado oscuro de la Fuerza: Grogu conquista la galaxia... pero no logra despertar la taquilla

Un cosplayer disfrazado de mandaloriano en el estreno mundial de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" AFP

Publicado por Diane Hernández 25 de mayo, 2026

Siete años después del último estreno cinematográfico de Star Wars, el regreso a la gran pantalla debía sentirse como un evento galáctico. Había ingredientes de sobra: el personaje más querido de la era Disney, un protagonista con el rostro —aunque pocas veces visible— de Pedro Pascal, una enorme maquinaria de marketing y una franquicia capaz de generar miles de millones incluso cuando no estrena películas.

Pero algo ocurrió en el hiperespacio.

The Mandalorian and Grogu debutó con aproximadamente 82 millones de dólares en sus primeros tres días en Estados Unidos y alcanzó cerca de 165 millones a nivel global durante el fin de semana largo del Día de los Caídos. La cifra fue suficiente para liderar la taquilla, pero también para entrar en un registro mucho menos prestigioso: convertirse en el estreno más bajo de una película de Star Wars durante la era Disney.

El dato es particularmente llamativo porque ni siquiera logró superar a Solo: A Star Wars Story, el spin-off de 2018 considerado durante años el tropiezo comercial más importante de la franquicia moderna. Ajustando incluso por inflación, Solo continúa por delante. Y eso, para una saga acostumbrada a romper récords, tiene peso simbólico.

Porque la pregunta ya no es cuánto recaudó Grogu. La pregunta es otra: ¿Star Wars perdió parte de su gravedad cultural?

Una galaxia enorme… y quizás demasiado saturada

Cuando Jon Favreau lanzó The Mandalorian en 2019, la serie fue vista como un salvavidas creativo. Mientras el cierre de la trilogía cinematográfica dividía a los fans, Disney encontró algo inesperado: una historia más pequeña, más íntima y centrada en una relación simple entre un cazarrecompensas silencioso y una diminuta criatura verde capaz de dominar internet.

Grogu —o "Baby Yoda", como el mundo insistió en llamarlo— se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo.

La serie no solo revitalizó el universo Star Wars; terminó siendo la producción original más vista de Disney+, acumulando más de 1.300 millones de horas reproducidas globalmente. Y fuera de la pantalla, el personaje se transformó en una mina de oro comercial: juguetes, ropa, videojuegos, parques temáticos y productos derivados multiplicaron su alcance.

Pero precisamente ahí podría estar el problema.

Lo que comenzó como una historia contenida fue creciendo hasta quedar atrapada por la lógica expansiva de las franquicias modernas: más personajes, más conexiones, más universos compartidos.

Y a veces, más no significa mejor.

"Una película de Star Wars para quedarse dormido"

La recepción crítica dejó ver esa tensión.

En una reseña especialmente dura, el crítico David Sims describió la película como "la entrega menos esencial de Star Wars hasta la fecha", definiéndola como un producto "obediente" diseñado más para mantener juguetes en las estanterías que para expandir verdaderamente el universo narrativo.

Su crítica golpea donde más duele: la sensación de que The Mandalorian and Grogu no se percibe como una gran película de cine, sino como un episodio televisivo ampliado.

Y esa idea aparece repetidamente en muchas reseñas: una experiencia entretenida, funcional, visualmente sólida… pero sin el sentido de acontecimiento que antes acompañaba cada estreno galáctico.

No genera indignación. No divide. No revoluciona. Simplemente pasa. Y quizá para una franquicia como Star Wars, la indiferencia sea más peligrosa que el rechazo.

Disney no mide solo entradas vendidas

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​Star Wars genera más de mil millones de dólares anuales en ventas minoristas incluso en años sin películas. La compañía no depende únicamente de la taquilla: su ecosistema incluye streaming, videojuegos, licencias, experiencias inmersivas y parques temáticos.

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​En Star Wars: Galaxy's Edge ya se incorporaron nuevas experiencias vinculadas a Grogu. En paralelo, Fortnite añadió contenido especial basado en la película, y las reproducciones de producciones relacionadas en Disney+ registraron aumentos durante las semanas previas al estreno.

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​En otras palabras: Sin embargo, declarar un fracaso sería apresurado. Disney juega otra partida.en ventas minoristas incluso en años sin películas. La compañía no depende únicamente de la taquilla: su ecosistema incluye streaming, videojuegos, licencias, experiencias inmersivas y parques temáticos.​Enya se incorporaron nuevas experiencias vinculadas a Grogu. En paralelo,añadió contenido especial basado en la película, y las reproducciones de producciones relacionadas en Disney+ registraron aumentos durante las semanas previas al estreno.​En otras palabras: Grogu sigue siendo una máquina de generar ingresos . Solo que ahora quizá vende mejor fuera del cine que dentro de él.

La verdadera batalla: recuperar el evento

Desde que The Walt Disney Company compró Star Wars a George Lucas en 2012, la estrategia fue clara: producir más contenido y mantener viva la conversación.

El problema es que la abundancia tiene un costo. Después de años de películas, series y spin-offs, algunos analistas hablan ya de un posible "cansancio Star Wars": una fatiga parecida a la que afectó a otras grandes franquicias de Hollywood.

Porque una saga construida sobre la idea de lo extraordinario corre un riesgo cuando se vuelve cotidiana.

Quizás por eso el desafío de la próxima película, Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, no será solo recaudar dinero.

Será devolverle a Star Wars algo más difícil de recuperar: la sensación de que cada regreso a esa galaxia muy, muy lejana, vuelve a ser un acontecimiento.