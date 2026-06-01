Marilyn Monroe, 100 años de una leyenda: Hollywood celebra a la mujer que conquistó el mundo

Publicado por Diane Hernández 1 de junio, 2026

Un siglo después de su nacimiento, el brillo de Marilyn Monroe sigue intacto.

Hollywood, la ciudad que la vio ascender y convertirse en leyenda, inicia este lunes una serie de eventos especiales para conmemorar los 100 años del nacimiento de la actriz que transformó para siempre la historia del cine, la cultura popular y el imaginario colectivo de varias generaciones.

La celebración tiene lugar exactamente cien años después de aquel 1 de junio de 1926, cuando llegó al mundo Norma Jeane Mortenson, la joven que décadas más tarde se convertiría en Marilyn Monroe, uno de los rostros más reconocibles y fotografiados del planeta.

Flores, recuerdos y una serenata para la eterna Marilyn

Las celebraciones arrancan en uno de los lugares más emblemáticos de Hollywood: el histórico Teatro Chino, donde las huellas de las manos de Monroe permanecen inmortalizadas junto a las de Jane Russell, su compañera de reparto en la inolvidable película Los caballeros las prefieren rubias.

Allí, admiradores llegados de distintos puntos del mundo planean cantar Feliz cumpleaños en honor a la actriz, recreando uno de los momentos más icónicos de la cultura estadounidense: la sensual interpretación que Monroe dedicó al presidente John F. Kennedy en 1962.

Cien rosas y un pastel conmemorativo completarán el homenaje en el legendario paseo, convertido desde hace décadas en lugar de peregrinación para millones de admiradores.

Una exposición para revivir a la leyenda

Los tributos comenzaron incluso antes de la fecha oficial. El Museo de la Academia inauguró la exposición Marilyn Monroe: Icono de Hollywood, una ambiciosa muestra que repasa tanto la carrera cinematográfica de la actriz como los aspectos más íntimos de una vida marcada por el éxito, la vulnerabilidad y la búsqueda constante de reconocimiento profesional.

La exhibición reúne cientos de objetos originales, varios de ellos raramente expuestos al público.

Entre las piezas más esperadas destaca el famoso vestido rosa utilizado por Monroe durante su inolvidable interpretación de Diamonds Are a Girl's Best Friend, una secuencia que se convirtió en una de las escenas más influyentes de la historia del cine musical.

La exposición permanecerá abierta hasta febrero de 2027 y estará acompañada durante todo el mes por proyecciones especiales de algunas de las películas más importantes de su carrera, entre ellas La jungla de asfalto, Niagara, La tentación vive arriba, Con faldas y a lo loco y Los inadaptados.

Mucho más que un símbolo de belleza Aunque su imagen quedó asociada para siempre al glamour de la edad dorada de Hollywood, la historia de Monroe fue mucho más compleja.

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​Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, los hogares de acogida y los orfanatos. Se casó siendo apenas una adolescente y comenzó a trabajar en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial.

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​Fue precisamente allí donde un fotógrafo descubrió a la joven que cambiaría su destino para siempre.

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​Poco después llegó el modelaje, el característico cabello rubio platino y el primer contrato con los estudios Fox. En apenas unos años, Monroe pasó de ser una desconocida a convertirse en la mujer más famosa del mundo.

La mujer que desafió a Hollywood

Detrás de la imagen de estrella glamorosa existía también una artista decidida a controlar su propia carrera.

Monroe fundó su propia productora, estudió interpretación en el prestigioso Actors Studio de Nueva York y desafió públicamente a los grandes estudios en una época en la que pocas mujeres tenían poder dentro de la industria.

En los años cincuenta rechazó proyectos que consideraba mediocres y denunció las desigualdades salariales que sufrían las actrices frente a sus compañeros masculinos.

También criticó abiertamente los abusos de poder que enfrentaban las mujeres en Hollywood.

El mito que nunca desapareció

Marilyn Monroe falleció en agosto de 1962 a los 36 años, pero su influencia jamás se apagó.

Su imagen continúa inspirando películas, exposiciones, libros, canciones, campañas de moda y estudios académicos. Más de seis décadas después de su muerte, sigue siendo un símbolo universal de glamour, talento, libertad y contradicción.

Como parte de las celebraciones por el centenario, la casa Julien's Auctions subastará cerca de 200 objetos relacionados con la actriz, incluidos guiones anotados, fotografías inéditas, recetas manuscritas y artículos personales que ofrecen una mirada más cercana a la mujer detrás del mito.

Porque cien años después de su nacimiento, Marilyn Monroe sigue ocupando un lugar privilegiado en el firmamento de Hollywood: no solo como una estrella, sino como una constelación entera.