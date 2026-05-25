¿Fuiste empleado de Krispy Kreme? Últimos días para reclamar hasta $3,500 en compensación por el robo de tus dados personales

Publicado por Carlos Dominguez 25 de mayo, 2026

¿Fuiste empleado de Krispy Kreme? Todavía estás a tiempo de reclamar dinero por el robo de tus datos personales. El plazo para presentar reclamos en el acuerdo de demanda colectiva por la brecha de seguridad de Krispy Kreme está por vencer, y miles de personas podrían recibir hasta $3,500.

El incidente ocurrió en noviembre de 2024 y afectó a aproximadamente 161,000 empleados actuales y antiguos de la famosa cadena de donas. Datos sensibles como nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social e información de cuentas bancarias fueron expuestos.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

Con documentación de pérdidas económicas ( como robo de identidad, cargos fraudulentos, etc .): hasta $3,500 por persona.

.): hasta $3,500 por persona. Sin documentación: alrededor de $75 por reclamante.

por reclamante. Además, todos los afectados pueden obtener un año gratis de monitoreo de crédito, aunque no presenten reclamo.

Fechas importantes que no debes olvidar

6 de junio de 2026 : Último día para excluirse del acuerdo o presentar objeciones.

: Último día para excluirse del acuerdo o presentar objeciones. 22 de junio de 2026: Fecha límite para enviar tu reclamo (en línea o por correo, debe estar postmarcado).

¿Cómo saber si eres elegible?

Si trabajaste en Krispy Kreme alrededor de esa fecha, es muy probable que hayas sido afectado. La compañía envió notificaciones a las personas afectadas, pero si no la recibiste o quieres confirmar, puedes:

Visitar el sitio oficial: krispykremedatasettlement.com

Llamar al administrador del acuerdo: 877-239-1879

¿Cómo presentar tu reclamo?

Es bastante sencillo. Puedes hacerlo completamente en línea a través del sitio web del acuerdo o enviar el formulario por correo postal. Una vez que el juez apruebe el acuerdo, los pagos se comenzarán a distribuir.

Recomendación: No esperes hasta el último minuto. Muchas personas dejan pasar estas oportunidades y luego se arrepienten.

Este caso es un recordatorio más de lo importante que es proteger nuestra información personal, especialmente cuando trabajamos en grandes empresas. Si crees que fuiste afectado por la brecha de Krispy Kreme, revisa tu elegibilidad cuanto antes.