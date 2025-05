Shakira y Alejandro Sanz estrenan 'Bésame', 20 años después del éxito de 'La Tortura'

Publicado por Diane Hernández 23 de mayo, 2025

Después de múltiples colaboraciones exitosas a lo largo de los años, incluidas "La Tortura" y "Te Lo Agradezco, Pero No", Alejandro Sanz y Shakira se han reunido nuevamente para una canción que está incluida en el recién estrenado EP del madrileño.

La canción, titulada "Bésame", llega a las plataformas digitales tan solo unos días después de que las estrellas se unieran en el escenario en Charlotte para interpretar uno de sus himnos emblemáticos durante la gira de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran.

"Bésame" es la tercera vez que los músicos se unen para una canción. Dos décadas atrás, Sanz se unió a Shakira para "La Tortura" de Fijación Oral, Vol. 1. La pareja volvió a conectar en 2006 para su LP El Tren de los Momentos con "Te Lo Agradezco, Pero No".

"Te diré la verdad, si la vida es bella, tú y ella son tan parecidos/

Al final no me atrevo a dejar que el destino decida/

Si hay algún riesgo de verme sin ti, no quiero apostar" "Bésame", Alejandro Sanz y Shakira

A 20 años de "La Tortura"

La nueva canción aparece también después de 20 años del estreno de "La Tortura", la que según la propia Shakira dijo a Rolling Stone, fue una "de las pocas canciones que sonaron en español en la radio estadounidense".

Sanz días atrás comenzó a dar pistas sobre la nueva colaboración en redes sociales, y compartió clips con algunos fragmentos de la letra de la canción.

El nuevo EP de Alejandro Sanz ¿Y Ahora Qué?, incluye temas con el Grupo Frontera en "Hoy No Me Siento Bien" y con Manuel Turizo en "¿Cómo Sería?". Este es su primer proyecto desde su álbum homónimo de 2021, Sanz .