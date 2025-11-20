Lainey Wilson domina los CMA 2025 en una noche histórica para la música country
La ceremonia, transmitida en vivo por ABC desde el Bridgestone Arena de Nashville, reunió a una constelación de artistas que ofrecieron momentos memorables sobre el escenario, incluidos Wilson, Keith Urban, Luke Combs y Cody Johnson. Este último se llevó el galardón a vocalista masculino del año.
La música country celebró su noche más importante este miércoles con la 59ª edición de los Premios CMA, un espectáculo repleto de actuaciones en vivo, homenajes y varias victorias contundentes. La gran protagonista de la velada fue Lainey Wilson, quien no solo ejerció como presentadora, sino que además se alzó con tres de los premios más prestigiosos: álbum del año, vocalista femenina del año y artista del año, consolidando así su estatus como una de las figuras dominantes del género.
La ceremonia, transmitida en vivo desde el Bridgestone Arena de Nashville, reunió a una constelación de artistas que ofrecieron momentos memorables sobre el escenario, incluidos Wilson, Keith Urban, Luke Combs y Cody Johnson. Este último se llevó el galardón a vocalista masculino del año.
Entre las primeras sorpresas del día estuvo el anuncio matutino en Good Morning America, donde se revelaron dos ganadores anticipados, uno de ellos Post Malone, quien obtuvo el premio a evento musical del año por su colaboración "Pour Me A Drink" junto a Blake Shelton.
Otra de las grandes triunfadoras de la noche fue la dupla formada por Ella Langley y Riley Green, que arrasó en categorías clave con su éxito "You Look Like You Love Me", reconocido como sencillo del año, video musical del año y canción del año.
Zach Top, una de las voces emergentes más destacadas del circuito, se llevó el galardón a nuevo artista del año, mientras que Paul Franklin fue coronado músico del año por su trabajo en la guitarra de acero.
Sociedad
Revolución en el country: ‘Walk My Walk’, el éxito musical que arrasa y fue creado con IA
Diane Hernández
La gala completa estará disponible para streaming este jueves a través de Hulu.
A continuación, la lista completa de ganadores:
- "Pour Me A Drink" – Post Malone (con Blake Shelton)
Video musical del año
- "You Look Like You Love Me" – Ella Langley y Riley Green
Sencillo del año
- "You Look Like You Love Me" – Ella Langley y Riley Green
Dúo vocal del año
- Brooks & Dunn
Nuevo artista del año
- Zach Top
Músico del año
- Paul Franklin – Guitarra de acero
Canción del año
- "You Look Like You Love Me" – Riley Green, Ella Langley, Aaron Raitiere
Álbum del año
- "Whirlwind" – Lainey Wilson
Grupo vocal del año
- Red Clay Strays
Vocalista masculino del año
- Cody Johnson
Vocalista femenina del año
- Lainey Wilson
Artista del año
- Lainey Wilson