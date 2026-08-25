Canadá responde a Trump con aranceles de entre el 15% y el 50% sobre productos estadounidenses

Publicado por Just The News 25 de agosto, 2026

Canadá anunció este martes un paquete de aranceles de represalia de entre el 15% y el 50% sobre bienes estadounidenses, lo que agrava la guerra comercial entre dos aliados históricamente cercanos.

Las medidas, que igualan los niveles aplicados por Washington, entrarán en vigor el 8 de septiembre, según el calendario anticipado por el primer ministro Mark Carney tras la entrada en vigor el sábado de los gravámenes del 50% impuestos por el presidente Donald Trump.

Medidas que igualan las tarifas estadounidenses

Las autoridades de Ottawa precisaron que los nuevos aranceles afectarán sectores clave como el acero, los productos lácteos y la electrónica. El acero y el aluminio estadounidenses, que hasta ahora enfrentaban un 25%, pasarán a gravarse al 50%. Electrodomésticos, quesos y otros lácteos, así como ciertos derivados del acero y el aluminio, quedarán sujetos a un 25%.

Una categoría más reducida, que incluye equipos eléctricos y herramientas, enfrentará un 15%. Según informó AFP, en conjunto, estas tarifas representan alrededor del 7,3% de las importaciones canadienses procedentes de Estados Unidos.

Apoyo a empresas y trabajadores afectados

Junto con las medidas comerciales, el Gobierno canadiense presentó un plan de ayuda de $5.400 millones (7.500 millones de dólares canadienses) destinado a las firmas y los trabajadores perjudicados por la disputa.

"Este es un desafío sin precedentes impuesto a Canadá. Pero Canadá estará a la altura del momento", declaró el ministro de Finanzas, François Philippe Champagne. "Creo que lo que los canadienses pueden ver esta mañana es que estamos unidos. Estamos unidos en nuestra respuesta", añadió.