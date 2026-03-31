La confianza de los consumidores aumenta en marzo

Publicado por Virginia Martínez 31 de marzo, 2026

(AFP) La confianza de los consumidores en el país continuó al alza en marzo, pese a las marcadas preocupaciones por el encarecimiento de precios de la gasolina, según una encuesta publicada este martes.

El índice de confianza del Conference Board subió hasta 91,8 puntos desde los 91,0 en febrero, cuando también creció. Economistas preveían una caída inicial hasta 87,5 puntos.

La cifra llega en respuesta de los consumidores a una mejora en las condiciones laborales y de las empresas, aunque sus perspectivas sobre el futuro son más sombrías por los efectos de la guerra en Medio Oriente.

El subíndice sobre el futuro se deterioró con un descenso de 1,7 puntos hasta 70,9 puntos.