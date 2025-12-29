California impulsa un impuesto a la riqueza pese a su impopularidad nacional y a las amenazas de fuga de multimillonarios

Publicado por Nicholas Ballasy 29 de diciembre, 2025

California está en el centro de un polémico debate nacional sobre la tributación de la riqueza, ya que los líderes del estado y los defensores de la redistribución económica impulsan la creación de un impuesto considerable sobre las ganancias no realizadas de los residentes más ricos, a pesar de que las encuestas públicas muestran que la mayoría de los votantes se oponen a tales impuestos.

Una iniciativa electoral que actualmente se está preparando para noviembre de 2026, conocida como la Iniciativa 25-0024 o la Ley de Impuesto a los Multimillonarios de 2026, impondría un gravamen único del 5% sobre el patrimonio neto de las personas y fideicomisos con al menos $1.000 millones en activos al 1 de enero de 2026.

La propuesta, presentada ante la oficina del Fiscal General de California, definiría la riqueza de manera amplia para incluir tanto los activos tangibles como los intangibles, como acciones, participaciones empresariales y otras inversiones, lo que permitiría gravar las ganancias no realizadas de las acciones incluso si no han sido vendidas. Los ingresos del impuesto, estimados en decenas de miles de millones de dólares, se destinarían principalmente a la atención sanitaria y otros servicios públicos.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien ha estado coqueteando con una campaña a nivel nacional, dijo recientemente que está rotundamente en contra de la idea de un impuesto sobre el patrimonio.

"Quiero ser un partido de amplio espectro", afirmó.

Pagar su "parte justa"

Los partidarios argumentan que el impuesto es necesario para hacer frente a los déficits presupuestarios que se avecinan, en particular las reducciones previstas en la financiación de Medicaid, y para garantizar que los ricos paguen su "parte justa". Sus defensores sostienen que los ricos de California se han beneficiado enormemente del entorno empresarial y las infraestructuras del estado, mientras que han contribuido menos en proporción a su éxito económico.

El impuesto propuesto, sin embargo, ha sido recibido con una fuerte oposición por parte de grupos empresariales, abogados fiscalistas y algunos economistas, que advierten de que podría frenar la inversión, crear complejidades administrativas y animar a los residentes ricos y a las empresas a trasladarse fuera del estado. La Cámara de Comercio de California ha advertido de que incluir las ganancias no realizadas en la base imponible no tendría precedentes y podría perjudicar a los sectores tecnológico y de innovación del estado.

Forbes informó que, en 2021, Gavin Newsom —entonces enfrentado a una elección revocatoria— recibió mucho más apoyo de donantes multimillonarios que cualquiera de sus oponentes, por un margen considerable. Just the News no pudo determinar si alguna de estas donaciones fue devuelta.

Las encuestas muestran un débil apoyo a la imposición de las plusvalías latentes

También han surgido propuestas para gravar la riqueza mientras las ganancias aún están solo sobre el papel en los debates de política federal. En el plan presupuestario de 2025 de la Administración Biden-Harris, una propuesta para imponer un impuesto mínimo —incluidas las ganancias de capital no realizadas— a los hogares con más de $100 millones en patrimonio neto generó fuertes críticas de líderes empresariales y algunos legisladores, según señaló la Tax Foundation.

Una encuesta de Napolitan News, realizada por Scott Rasmussen en octubre de 2024 con miras a las elecciones presidenciales, reveló que solo el 14% de los votantes encuestados está a favor de una política que grave anualmente las plusvalías no realizadas.

Un porcentaje mayor de encuestados, el 25%, sostiene que las ganancias de las acciones no deberían tributar nunca.

Los analistas señalan que muchos votantes consideran injusto o poco práctico gravar las ganancias antes de que los activos se vendan, especialmente para los pequeños inversores que podrían no tener el efectivo disponible para cubrir impuestos anuales sobre ganancias que solo existen sobre el papel.

Los multimillonarios hablan de abandonar California

Algunos de los residentes más acaudalados de California están considerando si permanecer en el estado en caso de que se implemente un impuesto sobre las ganancias no realizadas. Según informó The New York Times, varios individuos de alto patrimonio —incluidos inversores y fundadores del sector tecnológico— están siguiendo de cerca la propuesta y explorando opciones de reubicación en estados con cargas fiscales más bajas.

El multimillonario tecnológico Peter Thiel ya ha trasladado su residencia principal de California a Miami. Ha citado las propuestas de impuestos a la riqueza como parte de una preocupación más amplia dentro de la comunidad empresarial de Silicon Valley, según indicó el informe basándose en fuentes.

Otros inversores y ejecutivos, como Larry Page, han expresado en privado preocupaciones similares, advirtiendo que incluso la salida de unos pocos multimillonarios podría reducir significativamente los ingresos del estado debido a la fuerte dependencia de California de los impuestos pagados por los contribuyentes de mayores ingresos, según el informe.

El representante demócrata de California, Ro Khanna, cuyo distrito abarca Silicon Valley, respondió en X al informe de The New York Times, diciendo con sarcasmo que echará de menos a Thiel y Page.

“Peter Thiel se irá de California si aprobamos un impuesto del 1% a los multimillonarios durante 5 años para financiar la atención médica de la clase trabajadora que enfrenta fuertes recortes en Medicaid”, escribió. “Repito lo que dijo FDR con sarcasmo sobre los ‘realistas económicos’ cuando amenazaron con irse: ‘Los extrañaré muchísimo’.”

El organismo de vigilancia de campañas OpenSecrets.com ha mostrado que Khanna ha sido beneficiario de donaciones de campaña provenientes de corporaciones de alta tecnología que suman al menos $787.962 en el ciclo de informes más reciente.

