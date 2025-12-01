Black Friday 2025: se disparó el gasto en compras online, superando con creces al del año pasado

Un consumidor accede al sitio web de Amazon durante el Black Friday en 2023 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de diciembre, 2025

Las compras online durante este Black Friday superaron los datos del año pasado. Durante esta fecha, tan marcada en el calendario comercial, las transacciones a través de las páginas web o e-commerce se incrementaron en 1.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un aumento interanual de casi un 9,5% respecto a los datos de 2024.

De acuerdo al estudio de mercado elaborado por Adobe Analytics, que extrae datos de más de un billón de sitios webs de comercios, las ventas online durante el último Black Friday alcanzaron la cifra de 11.800 millones de dólares.

En el Black Friday de 2024, los consumidores se gastaron 10.400 millones de dólares en compras online.

Para Adobe, la clave de este incremento está en la comodidad que da el comercio electrónico para los clientes y en el número de ofertas que hay en la red, que suele ser mayor al del comercio físico.

"El gasto récord registrado demuestra que el Black Friday ha consolidado su papel como una figura importante dentro del comercio electrónico, ya que cada vez más compradores optan por quedarse en casa y aprovechar las ofertas", explicó Adobe.

Otro aspecto que se destaca es la facilidad que los consumidores tienen para comparar precios cuando realizan sus compras desde su vivienda u otro lugar, a través de un dispositivo electrónico y sin necesidad de acudir a un establecimiento físico.

Entre los productos más adquiridos, se encuentran los electrónicos -sean celulares, computadoras o videojuegos-, juguetes y ropa.