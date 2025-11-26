En vísperas del Black Friday, Amazon alertó de que "información sensible" de 300 millones de usuarios está en riesgo por ciberataques

Publicado por Israel Duro 26 de noviembre, 2025

Con los motores a todo gas para el Black Friday del viernes 28 de noviembre, con muchos establecimientos ya en plenas campañas de agresivos descuentos, Amazon ha alertado de que información sensible de más de 300 millones de usuarios está en riesgo por los ataques de cibercriminales.

Amazon advierte de que estas fechas suponen un riesgo especial para sus más de 310 millones de clientes, puesto que el enorme volumen de compras que se generan por las grandes ofertas le convierten en un objetivo privilegiado para estafadores, hackers y otros delincuentes cibernéticos.

Por ello, la compañía de Bezos ha emitido un serio aviso que todos los usuarios deben tener muy en cuenta para evitar estos o cualquier tipo de ataque, sobre todo tras la detección de nuevos tipos de estafas que utiliza un proceso de suplantación de identidad que implica notificaciones del navegador y la plataforma delictiva Matrix Push.

En su correo electrónico, Amazon advirtió sobre los siguientes ataques:

Mensajes falsos sobre entregas o problemas con la cuenta.

Anuncios de terceros, incluidos los de las redes sociales, que ofrecen ofertas increíbles.

Mensajes enviados a través de canales no oficiales en los que se solicita información sobre la cuenta o el pago.

Lo mismo, pero a través de enlaces desconocidos.

Llamadas telefónicas no solicitadas de asistencia técnica.

Frente a ello, el gigante tecnológico y minorista, recomienda:

Utilice únicamente la aplicación móvil o el sitio web de Amazon para el servicio de atención al cliente, los cambios en la cuenta, el seguimiento de envíos y los reembolsos.

Configure la autenticación de dos tiempos cuando esté disponible para sus cuentas en línea a fin de ayudar a prevenir el acceso no autorizado a las mismas.

Utiliza una clave de acceso. Es una forma más segura de iniciar sesión que las contraseñas y funciona con la misma cara, huella dactilar o PIN que ya utilizas para desbloquear tu dispositivo.

Recuerda que Amazon nunca te pedirá que realices pagos ni que facilites información de pago por teléfono, ni tampoco enviará correos electrónicos solicitando a los clientes que verifiquen las credenciales de su cuenta. ¡Manténgase a salvo!

Se trata de unos consejos que, en realidad, deberían ser usados durante todo el año, pero los avances tecnológicos en el cibercrimen los hacen ahora más necesarios que nunca, y ser especialmente precavidos para evitar estafas. Amazon dejó más consejos sobre los ataques de phishing que puede consultar aquí.