Trump reduce aranceles al café, la carne y las frutas para aliviar el costo de vida

Carne de res a la venta en una tienda de Annapolis, Maryland, el 4 de abril de 2025 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto presidencial para reducir significativamente los aranceles de una serie de productos esenciales —entre ellos café, carne de res, bananos, tomates, mangos, aguacates, piñas, té y cocos— como parte de un esfuerzo más amplio para contener el aumento del costo de vida que afecta a los hogares y a las empresas del país.

La medida formal excluye estos bienes del esquema de aranceles “recíprocos” impuesto este año por el propio Trump. Según la Casa Blanca, estos productos tienen oferta nacional casi inexistente o insuficiente para cubrir la demanda interna, por lo que las tarifas generaron presiones inflacionarias adicionales.

El giro ocurre pocos meses después de que Trump estableciera un arancel mínimo del 10% para la mayoría de las importaciones, al considerar que el déficit comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la economía y la seguridad nacional. Ese marco arancelario incrementó los ingresos del Tesoro, pero contribuyó también a subir precios en rubros clave.

La inflación fuerza una segunda corrección

De acuerdo con el comunicado oficial, la revisión preliminar realizada en septiembre quedó corta. Hoy, señala la Casa Blanca, “la demanda interna actual” y “la capacidad nacional de producción” justifican liberar de aranceles a productos cuya importación es esencial para el consumo estadounidense.

El costo de vida figura desde hace meses entre las principales preocupaciones en las encuestas. El propio director del Consejo Nacional Económico, Kevin Hassett, reconoció esta semana que la inflación es “algo que vamos a solucionar, y lo vamos a solucionar de inmediato”.

El café, la carne y las frutas: productos comercialmente delicados

El café está entre los bienes más afectados por la inflación reciente: su precio subió cerca de un 20% entre agosto y septiembre. Bill Murray, presidente de la Asociación Nacional del Café, celebró la decisión del presidente Trump y afirmó que ayudará a “suavizar la presión del coste de vida para los dos tercios de la población adulta estadounidense que consume café cada día”.

La carne de res atraviesa su propia crisis. Los precios subieron casi un 15% interanual en septiembre, impulsados por la caída del hato ganadero a su nivel más bajo en 74 años y por una demanda interna que se mantiene fuerte. La semana pasada, Trump ordenó además una investigación sobre las empacadoras del sector, a las que acusa de colusión para fijar precios. Ahora, gracias a los acuerdos con Argentina, un líder mundial en exportación, se espera que el mercado estadounidense se nutra, se abastezca y cubra la demanda con precios más accesibles.