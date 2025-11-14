La Administración Trump reduce aranceles y sella nuevos acuerdos comerciales con Ecuador, Guatemala y El Salvador

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves varios acuerdos comerciales que reducirán los aranceles a los bienes importados desde Ecuador, Guatemala y El Salvador, en un claro movimiento por parte del gobierno estadounidense que refleja un cambio de tono en su política comercial, luego de meses de tensiones.

En el caso de Ecuador, la Casa Blanca anunció un acuerdo que elimina en algunos productos los aranceles impuestos por Trump a la nación sudamericana, los cuales iniciaron el pasado mes de abril en un 10 % y eventualmente incrementaron hasta el 15 % en agosto. Los aranceles que la administración republicana eliminará serán a algunas exportaciones calificadas de Ecuador que no pueden ser obtenidas o producidas naturalmente en las cantidades suficientes para poder satisfacer el consumo interno, entre las cuales se incluyen el cacao y el banano.

A cambio, el acuerdo entre ambos países contempla que el Gobierno del presidente Daniel Noboa elimine o reduzca considerablemente aranceles en sectores clave para Estados Unidos como productos agrícolas, motores de vehículos, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y productos de salud. De igual forma, el país andino deberá evaluar la manera de eliminar lo que la Administración Trump ha denominado como “barreras no arancelarias”.

Disminución de aranceles en más del 70 % de las exportaciones dirigidas a Guatemala

En el caso de Guatemala, el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, anunció un acuerdo con la Administración Trump en el que “más del 70 % de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero”, añadiendo que “la gran mayoría del resto de productos quedará con un 10 por ciento de arancel”.

Por su parte, la Casa Blanca publicó un comunicado sobre este acuerdo en el que detalló que Guatemala se comprometió, como parte de este, a reducir sus barreras comerciales a diferentes productos estadounidenses para así poder importar de manera más sencilla productos agrícolas, farmacéuticos, médicos, entre otros.

En abril, la Administración Trump aplicó un arancel del 10 % a las importaciones provenientes de la nación centroamericana, al igual que al resto de los países de la región que integran el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), con excepción de Nicaragua, a la cual se le impuso un 18 %.

La Casa Blanca elimina el arancel a las exportaciones de El Salvador

En el caso de El Salvador, la Administración Trump anunció la eliminación de un arancel que previamente había impuesto a las exportaciones salvadoreñas, con ambos gobiernos estableciendo un marco para un acuerdo de comercio mutuo para ampliar y reforzar sus relaciones económicas. Según informó la agencia de noticias EFE, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un documento en el que señaló que la Casa Blanca “eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones de El Salvador hacia Estados Unidos para ciertas exportaciones calificadas que no puedan cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes”.

En dicho documento, Bukele también explicó que “El Salvador se ha comprometido a abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan el comercio en áreas prioritarias, incluyendo la simplificación de los requisitos y aprobaciones regulatorias para las exportaciones estadounidenses, entre ellas productos farmacéuticos y dispositivos médicos”. De igual forma, el presidente comentó que su gobierno “también se ha comprometido a abordar y prevenir barreras para los productos agrícolas de Estados Unidos en su mercado, incluyendo lo relacionado con la supervisión regulatoria de Estados Unidos y la aceptación de los certificados actualmente acordados, emitidos por las autoridades regulatorias estadounidenses”.