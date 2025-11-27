La encuesta anual muestra un descenso del coste de la cena de Acción de Gracias para 2025

Publicado por Brett Davis | The Center Square 27 de noviembre, 2025

Por tercer año consecutivo, los habitantes de Washington pagarán menos por la cena de Acción de Gracias de este año que el anterior, según la 40º encuesta anual de costes de la American Farm Bureau Federation.

La encuesta de la AFBF reveló que, por regiones, el Oeste pagaría la cantidad más alta por la cena de Acción de Gracias, con 61,75 dólares. El Noreste tenía la segunda tarifa más alta, con 60,82 dólares, seguido por el Medio Oeste, con 54,38 dólares, y el Sur, con 50,01 dólares.

Este año, la AFBF descubrió que servir un banquete centrado en el pavo para 10 personas costará unos 55,18 dólares, un 5% menos que del año pasado, 58,08 dólares. En 2023, la misma comida costaba 61,17 dólares.

La gripe aviar y la caída de la demanda

"Es alentador ver algo de alivio en el precio de los pavos, ya que es típicamente la parte más cara de la comida", dijo la economista de AFBF Faith Parum, Ph.D., en un comunicado de prensa. "Los granjeros siguen trabajando para reconstruir las bandadas de pavos que fueron devastadas por la gripe aviar, pero la demanda general también ha caído. La combinación ayudará a asegurar que el pavo seguirá siendo una opción asequible para las familias que celebran Acción de Gracias."

La AFBF descubrió que el precio medio de un pavo congelado de 16 libras, la pieza central de la cena de Acción de Gracias, es de unos 21,50 dólares, o 1,34 dólares por libra, más de un 16% menos que el año pasado.

Aunque el comunicado de prensa señala que los precios al por mayor del ave de Acción de Gracias han subido con respecto al año pasado, explica que "las tiendas de comestibles están presentando ofertas de Acción de Gracias e intentando atraer de nuevo la demanda de los consumidores hacia el pavo, lo que lleva a precios al por menor más bajos por un ave navideña".

Otros precios individuales de alimentos son los siguientes

14 onzas de mezcla para relleno en cubos: 3,71 $ (9% menos).2 cortezas de tarta congeladas: 3,37 $ (0,8% menos).Media pinta de nata para montar: 1,87 $ (3,2% más).2 %).1 libra de guisantes congelados: 2,03 $ (+17,2 %).1 docena de panecillos: 3,56 $ (-14,6 %).Otros ingredientes para preparar la comida: 3 $ (-4,7 %).61 (un 4,7% menos).Lata de 30 onzas de mezcla para tarta de calabaza: 4,16 $ (un 0,1% más).1 galón de leche entera: 3,73 $ (un 16,3% más).3%).3 libras de patatas dulces: $4.00 (arriba 37%).Bandeja de verduras de 1 libra (zanahorias & apio): 1,36 $ (subida del 61,3%).Bolsa de 12 onzas de arándanos frescos: 2,28 $ (bajada del 2,8%).

Un análisis de Wells Fargo arrojó resultados similares: una cena típica de Acción de Gracias costaría este año entre un 2% y un 3% menos que el año anterior.

El banco señaló que, aunque los precios de los comestibles aumentaron alrededor de un 2,7% en el último año, los alimentos básicos de Acción de Gracias no están provocando un aumento de la inflación.

"En el corazón del repunte en el aumento de los alimentos en el hogar del IPC están las proteínas, específicamente la carne de vacuno y los huevos, que no están en el menú de Acción de Gracias", explica el informe.

FinanceBuzz descubrió que los pavos eran un 11% más caros este año que el año pasado

El sitio web informativo FinanceBuzz, sin embargo, descubrió que los pavos eran un 11% más caros este año que el año pasado.

La empresa examinó los precios del pavo de las tiendas de comestibles de todo el país para determinar el coste medio de un ave en cada estado. El precio medio de un pavo de 15 libras en Estados Unidos este año es de 34,65 dólares, según FinanceBuzz. Eso supone una media de 2,31 dólares por libra, frente a los 2,08 dólares por libra del año pasado.

Los habitantes de Washington pueden esperar pagar un poco más que eso - 35,35 dólares - por un ave, según FinanceBuzz. El año pasado, los residentes del Estado Verde pagaron una media de 30,85 dólares por un pavo.

Los precios del pavo comunicados por FinanceBuzz son generalmente más altos que los de la AFBF, debido principalmente a las diferencias en la metodología de recopilación de datos y a los tipos específicos de pavos a los que se aplica el precio. Como se ha señalado anteriormente, la AFBF incorpora en sus cálculos las ofertas de los minoristas y los productos líderes en pérdidas, que FinanceBuzz suele excluir.