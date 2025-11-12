“Vamos a resolver todo esto muy rápido”: Trump anuncia una reducción de los aranceles para bajar el precio del café

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que su administración reducirá algunos aranceles para poder facilitar la importación de café al país, con el fin de disminuir considerablemente su precio en el mercado estadounidense. Durante una entrevista en Fox News con la periodista Laura Ingraham, el mandatario republicano explicó que la economía nacional se encontraba en buen estado, a pesar de que los precios de algunos productos como la carne aún se mantienen altos.

“Estamos haciendo un trabajo fenomenal, este es el mejor momento que hemos tenido. Los únicos [costos más altos] son la carne... y el café. Sobre este, vamos a reducir algunos aranceles, vamos a hacer que entre más café. Vamos a resolver todo esto muy rápido, de una manera quirúrgica y hermosa de ver”, declaró Trump durante la entrevista.

Asimismo, Trump le comentó a Ingraham que varias de las políticas de su gobierno han contribuido enormemente a la recuperación económica del país, luego de los últimos cuatro años bajo el mandato demócrata del expresidente Joe Biden. El líder conservador incluso citó como ejemplo un reciente comunicado de Walmart sobre los costos de los alimentos para la cena de Acción de Gracias, los cuales habrían experimentado una reducción del 25% en comparación con los costos del año pasado. De igual forma, Trump aseguró que la energía ha visto una mejoría en cuanto a sus precios y hasta llegó a afirmar que el precio de la gasolina llegará a los 2 dólares.

“Walmart publicó un comunicado, como lo hace todos los años desde hace décadas, y dijo que la cena de Acción de Gracias cuesta un 25% menos que el año pasado bajo 'Sleepy' Joe Biden. […] Su lema es ‘asequibilidad’. Pero todo es mucho más barato bajo Trump —y no he estado aquí mucho tiempo... miren lo que he hecho con la energía, miren el precio de la gasolina. ¡Será de dos dólares!”, afirmó el presidente.