La Casa de la Moneda anuncia que ya no se fabricarán más centavos

Publicado por Sabrina Martin 12 de noviembre, 2025

La Casa de la Moneda de Estados Unidos (Mint) celebró este miércoles una ceremonia en la que se fabricó el último centavo destinado a circular como moneda de curso legal, marcando oficialmente el cierre de una producción que se remonta a más de dos siglos. La decisión se concretó seis meses después de que la Administración Trump anunciara el fin de la acuñación, al considerar que su fabricación resulta casi cuatro veces más costosa que su valor nominal.

A partir de ahora, la Casa de la Moneda solo emitirá ediciones de colección del centavo —no utilizables como dinero corriente— y en cantidades limitadas, según confirmó la agencia en un comunicado.

“Si bien la producción general concluye hoy, el legado del centavo perdura. A medida que su uso en el comercio continúa evolucionando, su importancia en la historia de Estados Unidos perdurará”, declaró Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el tesorero Brandon Beach estuvieron presentes en la sede del Mint en Filadelfia durante la acuñación del último ejemplar.

Un gesto simbólico y un alivio fiscal

El presidente Donald Trump impulsó personalmente la decisión, calificando de “desperdicio” continuar con una práctica que generaba pérdidas al Estado. “Durante demasiado tiempo Estados Unidos ha fabricado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Esto es un despilfarro!”, escribió en febrero al ordenar al Tesoro detener su producción.

Según estimaciones oficiales, la eliminación del centavo permitirá ahorrar a los contribuyentes cerca de 56 millones de dólares al año, un argumento que reforzó el apoyo a la medida entre quienes promueven una gestión más responsable del gasto público.