Wall Street abre con pérdidas debido al batacazo de las tecnológicas

Publicado por Alejandro Baños 7 de noviembre, 2025

El golpe valorado en casi un billón de dólares que han sufrido las tecnológicas esta semana ha propiciado que Wall Street abriese con pérdidas este viernes.

Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York amanecieron este 7 de noviembre con fuertes caídas. Nasdaq fue el que más retrocedió -un 0,75%-, mientras que S&P 500 se desplomó un 0,49%.

Por su parte, Dow Jones registró pérdidas de un 0,44% en los primeros intercambios.

Esta negativa apertura en los mercados se debe, fundamentalmente, a la delicada situación en la que se han visto las siete principales compañías tecnológicas -Nvidia, Tesla, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Apple-, que han vuelto a sufrir pérdidas este viernes.