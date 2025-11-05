Las reservas de petróleo aumentan gracias al repunte de las importaciones

Refinería de petróleo en Los Angeles AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 5 de noviembre, 2025

(AFP) Las reservas de petróleo aumentaron inesperadamente la semana pasada, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía (EIA), principalmente debido al repunte de las importaciones.

Durante la semana que finalizó el 31 de octubre, estas reservas comerciales se elevaron en unos 5,2 millones de barriles, mientras los analistas esperaban una baja de 286.000 barriles, según el consenso establecido por la agencia Bloomberg.

En total, excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 421,2 millones de barriles.

Esa evolución se explica en parte por el aumento de las importaciones en un 17,3%, con lo que vuelven a su nivel habitual, en torno a los 6 millones de barriles diarios.

Las exportaciones se mantuvieron estables en 4,37 millones de barriles diarios.

La subida de las reservas también se debe a un ajuste estadístico, dado que la EIA corrige cada semana los datos del período precedente.

En esta ocasión, la agencia aumentó alrededor de 393.000 barriles diarios a los volúmenes de crudo que ingresaron al mercado estadounidense.

Otro factor que incidió fue la caída de la demanda, ya que los volúmenes de productos refinados entregados al mercado estadounidense disminuyeron un 4% de una semana a otra.

Según la EIA, la producción estadounidense subió ligeramente a finales de octubre a 13,65 millones de barriles diarios.

Las refinerías continuaron operando a un ritmo más bajo de lo habitual debido al período de mantenimiento otoñal. La semana pasada, utilizaron sus capacidades al 86%, una disminución en comparación con el período anterior.