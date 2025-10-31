El gasto en Halloween alcanzará la cifra récord de 13.100 millones de dólares

Publicado por Williams Perdomo 31 de octubre, 2025

Halloween se prepara para romper récords, con un gasto que podría alcanzar los 13.100 millones de dólares este año. Así lo reveló una encuesta anual de consumidores de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

La cifra estimada supera los 11.600 millones de 2024 y los 12.200 millones de 2023. El gasto promedio por persona también alcanza un máximo histórico de 114,45 dólares.

“A pesar de la preocupación por el aumento de precios debido a los aranceles, Halloween sigue siendo una celebración popular entre consumidores de todas las edades”, explicó Katherine Cullen, vicepresidente de la NRF para el sector de la industria y el consumidor.

En ese sentido, se supo que aunque el 79% de los compradores anticipa precios más altos por los aranceles, el porcentaje de quienes planean celebrar (73%) es similar al del año pasado. Las actividades más populares son: repartir dulces (66%), disfrazarse (51%) y decorar el hogar (51%).

“Ya sea disfrazándose o tallando calabazas, cada vez más consumidores planean participar en las actividades y tradiciones de Halloween. Los comerciantes están preparados para garantizar que la experiencia de compra sea un placer para los consumidores en esta temporada de Halloween”, resaltó Cullen.

El gasto se dividirá, según las proyecciones, en tres categorías: disfraces: $4.3 mil millones (71% de los compradores); decoraciones: $4.2 mil millones (78%, en aumento respecto a 2024); dulces: $3.9 mil millones (la compra más común) y tarjetas de felicitación: $700 millones (38% de los compradores, también en alza).

El gasto per cápita El gasto per cápita ha alcanzado un máximo histórico de 114,45 dólares, casi 11 dólares más que el año pasado y por encima del récord anterior de 108,24 dólares en 2023.



De igual manera, la encuesta indicó que al igual que en 2024, los consumidores continúan prefiriendo adelantar sus compras. Casi la mitad (49%) comenzó a adquirir productos en septiembre o incluso antes, un leve aumento frente al 47% del año pasado.

Entre las principales motivaciones para comprar con anticipación destacan: disfrutar de la emoción del otoño (44%), celebrar una de sus festividades favoritas, Halloween (37%), asegurarse de conseguir los artículos deseados (33%) y evitar el estrés de las compras de último momento (33%).

Por su parte, las tiendas de descuento se mantienen como el lugar favorito para adquirir artículos de Halloween con un 42% de los compradores. Entre tanto, en segundo lugar están las tiendas especializadas en disfraces y productos de Halloween (31%) y las tiendas en línea (31%). Este año, las tiendas de descuento registraron un aumento de cinco puntos porcentuales en su número de compradores, pasando del 37% en 2024.

“Para los consumidores que buscan equilibrar sus presupuestos, estrategias como comprar con anticipación para distribuir las compras o comprar en tiendas de descuento son solo algunas maneras en que están teniendo en cuenta los costos”, dijo Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de estrategia de Prosper.

Los disfraces de niños



La encuesta estimó que este año se invertirán 1.400 millones de dólares en disfraces para niños. Para Halloween, 2,3 millones de pequeños elegirán disfrazarse de Spider-Man, 1,9 millones optarán por princesas, 1,7 millones por brujas, 1,6 millones por fantasmas y 1,5 millones por su superhéroe favorito.

El caso de los adultos…



En el caso de los disfraces para adultos, la estimación es que el gasto alcance los 2.000 millones de dólares este año. Entre los consumidores, 5,6 millones planean vestirse de bruja, 2,7 millones de vampiro, mientras que 1,6 millones optarán por disfraces de pirata, gato o Batman.

Las mascotas no se quedan atrás. Los consumidores planean gastar 860 millones de dólares en disfraces principalmente para perros. Entre los disfraces más populares para mascotas se encuentran la calabaza (9,8%), el perrito caliente (5,4%), el abejorro (4%), el fantasma (3,1%) y el superhéroe (3,1%).