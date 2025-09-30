Éxodo silencioso: cada vez más venezolanos abandonan Doral, afectando el mercado inmobiliario

Publicado por Williams Perdomo 29 de septiembre, 2025

Cada vez más venezolanos se van de Doral. Muchos inmigrantes de Venezuela han decidido buscar otras opciones para emigrar debido a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Un reportaje de The Wall Street Journal reseñó que Doral es uno de los lugares en los que se siente con fuerza los efectos del cambio de política migratoria. Y es que aproximadamente el 40% de sus 80.000 residentes nacieron en Venezuela o son de ascendencia venezolana.

Muchos venezolanos han vivido allí durante décadas, obteniendo la ciudadanía estadounidense y teniendo hijos nacidos en Estados Unidos. Mientras que hay otros, que llegaron en los últimos años, que establecieron su vida en el país gracias a los programas temporales del Gobierno.

Debido a los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a varios de estos programas, muchos venezolanos se están yendo a otros lugares.

La huida podría estarse reflejando en los datos. De acuerdo con The Wall Street Journal, la tasa de desocupación de apartamentos en los municipios que rodean Doral es del 4,3%. En cambio, en Doral esta cifra ha subido al 6,5%, tras haber estado en 5,6% a finales del año pasado. En algunos edificios de la ciudad, el nivel de desocupación es aún más alto, superando el 10% en ciertos casos.

Agentes inmobiliarios atribuyen estos datos al hecho de que muchos venezolanos están trasladándose a otros lugares. Además, los alquileres en Doral han descendido hasta alcanzar su nivel más bajo en los últimos tres años.

“Todos me dicen: 'No, no puedo quedarme, mi [estatus temporal] se vence'”, explicó María Eugenia Nucete, agente inmobiliaria venezolano-estadounidense que ha trabajado en Doral durante décadas.

Nucete también contó que en marzo, perdió a un inquilino venezolano que se mudó a Italia.

Por su parte, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, indicó que la situación es un reflejo de una mezcla de factores. Sin embargo, reconoció que el hecho de que los venezolanos abandonen la ciudad por miedo a ser detenidos por agentes federales son parte de ello:

“Conozco personalmente a algunas familias que se han autodeportado. Su estatus migratorio era incierto y no querían estar aquí ilegalmente (...) Estoy segura de que esto afectará al mercado inmobiliario en cierta medida”, señaló Fraga.