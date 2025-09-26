La inflación en agosto subió al 2,7% interanual, según el índice PCE

Publicado por Víctor Mendoza 26 de septiembre, 2025

La inflación aumentó en agosto, llegando a un 2,7% interanual en el índice de precios de gastos de consumo personal (índice PCE) publicado por el Gobierno el viernes. Aquella es la tasa más alta registrada desde febrero.

El PCE subió en agosto 0,1 puntos básicos respecto a julio (2,6%). El índice preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la subida de precios se alejó más así de su objetivo del 2%.

El aumento de precios en un mes también subió del 0,2% de julio al 0,3% de agosto, según AFP. La inflación subyacente, aquella que excluye los precios volátiles de los productos energéticos y alimentarios, se mantuvo estable en 2,9% anual, según informó el Departamento de Comercio.

Tras conocerse el últimos dato de inflación, la Bolsa de Nueva York abrió al alza. Cambió así de tendencia, tras tres sesiones consecutivas de caídas.

El reporte se conoce tan sólo un día después de que el departamento revisara el crecimiento del Producto Interno Bruto entre abril y julio del 3% al 3,3%. Aumento debido, sobre todo, a un aumento del gasto de los consumidores.