La economía creció más de lo esperado en el segundo trimestre

Publicado por Víctor Mendoza 25 de septiembre, 2025

El Departamento de Comercio elevó el crecimiento del Producto Interno Bruto entre abril y julio del 3% al 3,3%. Así, la economía creció más de lo esperado previamente impulsada por el gasto de los consumidores.

El dato se desprende de una tercera revisión de la cifra, repaso que los mercados no esperaban, según el consenso publicado por el sitio especializado Trading Economics.

"El aumento del PIB real en el segundo trimestre reflejó principalmente una disminución de las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, y un aumento del gasto de los consumidores", explicó el departamento. "Estos movimientos se vieron parcialmente compensados por la disminución de la inversión y las exportaciones".

La evolución del PIB del primer trimestre también fue revisada, pero a la baja, con una contracción del 0,6% frente a una estimación previa de -0,5%.