Publicado por Verónica Silveri Pazos 21 de septiembre, 2025

Un informe de Realtor.com indicó que el sector inmobiliario de Estados Unidos está mostrando señales claras de cambio. Según el análisis, siete grandes áreas metropolitanas se clasificaron como mercados de compradores en junio de 2025, al registrar más de seis meses de suministro de viviendas disponibles. En este escenario, Miami, Austin y Orlando emergieron como los epicentros donde la balanza se inclinó con mayor fuerza hacia los compradores.

Los meses de suministro (Months of Supply) -un indicador que refleja cuánto tiempo tomaría vender el inventario actual al ritmo de ventas vigente- alcanzó cifras récord en estas ciudades, generando un entorno donde los compradores tienen más poder de negociación frente a los vendedores.

Miami lidera el ranking nacional

La ciudad de Miami, Florida, se colocó a la cabeza entre las 50 áreas metropolitanas analizadas por Realtor.com. En junio, su inventario llegó a 9,7 meses de suministro, lo que equivale a casi diez meses para agotar los listados al ritmo de compra actual. Este volumen representa un aumento del 35% en comparación con 2024.

El precio medio de lista en Miami se situó en 510.000 dólares, un 4,7% menos que el año anterior. A nivel metropolitano (Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach), los datos muestran:

- Listados activos: +24,3% interanual.

- Nuevos listados: -8,3% interanual.

- Precio medio de lista: 500.000 dólares.

- Variación anual del precio medio: -5,7%.

Austin: caída de precios y más inventario

El segundo mercado más ventajoso para compradores fue Austin, Texas, con 7,7 meses de suministro en junio. La demanda que en su momento despegó tras la pandemia ahora muestra una desaceleración, mientras que el número de viviendas en venta se disparó. Según Realtor.com, Austin registró el segundo mayor incremento de inventario respecto a los niveles previos al covid-19.

En junio, casi el 33% de las propiedades en listado tuvieron recortes de precios, lo que refuerza la presión a la baja. El precio típico en la ciudad se mantuvo por debajo de los 500.000 dólares, un 4,8% menos que hace un año.

Para la región de Austin-Round Rock-San Marcos, los números indican:

- Listados activos: +15,4% interanual.

- Nuevos listados: +3,6% interanual.

- Precio medio de lista: 499.000 dólares.

- Variación anual del precio medio: -5,0%.

- Meses de suministro: 7,1.

Orlando consolida su posición de mercado comprador

La tercera posición la ocupó Orlando, Florida, con un inventario de 6,9 meses de suministro en junio. El número de propiedades disponibles creció un 34% respecto al año pasado, mientras que el precio medio descendió un 3,4%, quedando en 429.473 dólares.

A nivel metropolitano (Orlando-Kissimmee-Sanford):

- Listados activos: +19,5% interanual.

- Nuevos listados: -10,7% interanual.

- Precio medio de lista: 422.695 dólares.

- Variación anual del precio medio: -2,8%.

Orlando se convirtió en un mercado de compradores desde enero, cuando su oferta superó el umbral de seis meses.

Otros mercados destacados

Además de Miami, Austin y Orlando, el informe de Realtor.com identificó cuatro áreas adicionales que cumplen con las condiciones de mercado comprador:

• Nueva York-Newark-Jersey City (NY–NJ):

- Listados activos: +7,7% interanual.

- Nuevos listados: +6,5% interanual.

- Precio medio de lista: 760.000 dólares.

- Variación anual del precio medio: +0,1%.

- Meses de suministro: 6,7.

• Jacksonville, Florida:

- Listados activos: +12,0% interanual.

- Nuevos listados: -4,3% interanual.

- Precio medio de lista: 399.000 dólares

- Variación anual del precio medio: -2,6%.

- Meses de suministro: 6,3.

• Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Florida:

- Listados activos: +16,3% interanual.

- Nuevos listados: -7,6% interanual.

- Precio medio de lista: 415.000 dólares.

- Variación anual del precio medio: 0,0%.

- Meses de suministro: 6,3.

• Riverside-San Bernardino-Ontario, California:

- Listados activos: +30,4 % interanual.

- Nuevos listados: -3,3 % interanual.

- Precio medio de lista: 599.000 dólares.

- Variación anual del precio medio: 0,0%.

- Meses de suministro: 6,1.

Las razones: un incremento del inventario y la ralentización de las ventas

El economista senior de Realtor.com, Jake Krimmel, explicó que los siete mercados comparten un patrón común: incremento del inventario y ralentización de las ventas, lo que produce una mayor competencia entre vendedores y menos presión de los compradores.

"El mercado de la vivienda es particularmente débil en el sur y el oeste, sobre todo en Florida. Ver a cuatro de sus principales áreas metropolitanas en la lista de mercados de compradores no es sorpresa. Más bien, confirma la debilidad que hemos venido observando: más inventario, mayor tiempo en el mercado, más recortes y caídas en los precios de lista, junto con un freno en el crecimiento de los nuevos listados", señaló.

Krimmel advirtió que el indicador de meses de suministro tiene un componente predictivo sobre el rumbo de los precios. Un ejemplo de ello se refleja en que cada uno de los siete mercados compradores registró disminuciones interanuales en el precio por pie cuadrado en agosto.

En particular, las caídas fueron:

• Miami: -3,9%.

• Austin: -3,5%.

• Nueva York: -3,5%.

Las tasas de interés

Las tasas de interés también son un factor que influye directamente en el comportamiento del mercado inmobiliario. La Reserva Federal (FED) redujo este miércoles las tasas por primera vez en lo que va del año. El banco central decidió bajar su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales (4% y 4,25%), tal como preveían la mayoría de los analistas. Anteriormente, dicha tasa se encontraba en un rango de entre 4,25% y 4,50%. La FED contempla dos recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual en lo que queda de año 2025.

El CEO de Invierte en Miami Real Estate, Gabriel Perozo, nos anticipó este escenario hace unos meses y lo señaló como positivo debido a que esto impulsa a un más a los compradores a tomar la decisión final de adquirir una vivienda. Asimismo, dejó una recomendación como experto a todos aquellos compradores:

"El momento ideal para comprar una casa es personal, no depende únicamente del mercado. Sin embargo, las condiciones podrían ser más favorables, ya que la Reserva Federal está considerando una inflación controlada alrededor del 2% y un mercado laboral más débil, lo que podría llevar a recortes en las tasas interbancarias. Esto haría que las tasas de interés sean más asequibles hacia finales de año.