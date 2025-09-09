Bountiful Financial y S&P presentan un índice de inversión basado en los valores cristianos
S&P 500 Christian Values Screened Index excluirá a las empresas que estén involucradas con el aborto, el entretenimiento para adultos, los préstamos abusivos y los juegos de azar.
Bountiful Financial, una firma de inversión centrada en valores cristianos, se asoció con S&P Dow Jones para crear el S&P 500 Christian Values Screened Index. El índice fue creado para inversores cristianos evangélicos.
Se conoció que Bountiful Financial excluirá a las empresas involucradas en el aborto, el entretenimiento para adultos, los préstamos abusivos y los juegos de azar, entre otros sectores.
Un índice alineado con el S&P 500 general
"Nos enorgullece empoderar a los inversores cristianos de todo el mundo para que vivan con mayor integridad, alineando sus inversiones con sus valores", afirmó David Friedman, director de soluciones de inversión cristiana en Bountiful Financial, en unas declaraciones recogidas por Fox Business.
"El lanzamiento de este índice insignia, en colaboración con S&P DJI, subraya nuestro compromiso con la democratización de la inversión basada en la fe", agregó Friedman.
