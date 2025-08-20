Target nombra a Michael Fiddelke, un veterano de la empresa, como su próximo CEO

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2025

Target informó este miércoles de que el veterano de la compañía Michael Fiddelke se convertirá en su próximo CEO. La decisión se conoció el mismo día que presentó los resultados fiscales del segundo trimestre.

De esta manera, Fiddelke, actual director de operaciones y anteriormente director financiero, asumirá el cargo en reemplazo de Brian Cornell a partir del 1 de febrero. La compañía precisó que Cornell, quien lidera la minorista desde 2014, pasará a desempeñarse como presidente ejecutivo del consejo de administración.

La compañía señaló que sus ventas y beneficios trimestrales superaron las previsiones de Wall Street, aunque mantuvo una proyección anual que anticipa una nueva disminución en las ventas.

Según CNBC, las acciones de Target retrocedieron cerca de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, luego del anuncio del nuevo CEO y la divulgación de los resultados de la empresa.

En ese sentido, Fiddelke afirmó —durante una conferencia telefónica con periodistas— que está “actuando con urgencia para recuperar el dinamismo y volver a un crecimiento rentable”.

Asimismo, se reveló que sus tres prioridades son: recuperar el prestigio de Target como minorista de productos distintivos, ofrecer una experiencia del cliente más uniforme y aprovechar la tecnología de forma más eficiente.

“Hemos construido una base sólida y estamos orgullosos de las muchas maneras en que Target es único en el comercio minorista estadounidense”, resaltó Fiddelke.