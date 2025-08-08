Un informe de la Casa Blanca denuncia que durante el mandato de Biden se inflaron en 1,5 millones las cifras de empleo

Publicado por Israel Duro 8 de agosto, 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este jueves un informe con los datos económicos que le llevaron a a despedir a la directora de la principal agencia gubernamental de estadísticas de empleo. Las cifras contenidas en el nuevo documento, apuntan a que los números oficiales durante el mandato de Joe Biden estaban sesgados para favorecer a su predecesor y, sobre todo, reforzar la candidatura de Kamala Harris .

Los periodistas acreditados fueron convocados de manera apresurada al despacho oval para un anuncio calificado de "importante" por un alto funcionario. Durante el encuentro, Trump, que estaba acompañado por el economista Stephen Moore, mostró varios gráficos exponiendo lo sucedido.

Un ""error gigantesco"

Según Moore, que trabaja para la Heritage Foundation, "durante los dos últimos años de la Administración de Joe Biden, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobreestimó la creación de empleo en 1,5 millones".

Ante este "error gigantesco", el presidente republicano "hizo bien en pedir el nombramiento" de un nuevo responsable de esta agencia federal, afirmó este experto, asesor de Trump desde hace tiempo. Trump fue incluso más allá al asegurar que se trató de algo realizado a conciencia y con un propósito político claro: "No creo que haya sido un error. Creo que se hizo deliberadamente", comentó el presidente estadounidense.

Aumento del ingreso familiar promedio en $1.174 por familia con Trump

Además, Moore, expuso que, de acuerdo con sus cálculos, "durante los primeros cinco meses de mandato de Trump, el ingreso familiar promedio, ajustado a la inflación, aumentó en 1.174 dólares". "Son datos increíbles. Nos va muy bien", aplaudió Trump.

Los datos de la discordia sobre el empleo nacional

La Oficina de Estadísticas Laborales revisa periódicamente los datos de empleo, ya sea al alza o a la baja, una vez publicados. La última revisión, a principios de agosto, redujo el número de empleos en 258.000 durante los dos meses anteriores.

Esta corrección enfureció a Trump, quien inmediatamente decidió despedir a la directora de la oficina, a quien acusa de haber "falsificado las cifras de empleo antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala" Harris, su rival demócrata en las presidenciales de 2024.