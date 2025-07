La gestión fiscal de la Reserva Federal, en el punto de mira por la renovación de sus oficinas por $2.500 millones

Publicado por Steven Richards 16 de julio, 2025

El desorbitado precio de la renovación (2.500 millones de dólares) de la sede de la Reserva Federal (Fed) en Washington, D.C., se ha convertido en el punto de presión de los esfuerzos del presidente Trump y su Administración para obligar al presidente del banco central, Jerome Powell, a bajar los tipos de interés o a hacerse a un lado.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha criticado reiteradamente a Powell -a quien él mismo nominó para dirigir el banco central del país durante su primer mandato- por la negativa del consejo a bajar los tipos de interés, una decisión que el presidente y sus asesores consideran que está frenando el crecimiento económico. Trump ha intensificado sus ataques en las últimas semanas, llegando incluso a plantear la idea de destituir a Powell antes de que expire su mandato en mayo de 2026.

Ahora, funcionarios de la Administración han puesto el punto de mira en el proyecto de renovación de la Reserva Federal para presionar a Powell. La Ley de la Reserva Federal, por la que se creó el banco central, otorga al presidente la potestad de nombrar al presidente de la institución por un mandato de cuatro años de entre los actuales gobernadores del banco. Sin embargo, la ley sólo faculta al presidente para destituir al presidente de la Fed "por causa justificada" Los tribunales federales han interpretado históricamente que esto significa una falta grave, tal y como la definió el Tribunal Supremo en el caso Humphrey's Executor v. United States en 1935.

Aunque es una agencia diseñada para tener considerable independencia de la política, la Reserva Federal sigue siendo supervisada por el Congreso. Durante años, la Fed ha mantenido que la Ley de Libertad de Información no se aplicaba a ellos, utilizando la exención de la ley para "secretos comerciales" o "información financiera", argumentando que, si la información se expone al escrutinio público, dañaría la confianza del público en el sistema bancario.

No obstante, casos judiciales muy reñidos sentaron un sólido precedente jurídico que exige transparencia a la Reserva Federal. En el histórico caso de 2008 Bloomberg L.P. v. Board of Governors of the Federal Reserve System, los tribunales obligaron a la Reserva Federal a revelar las solicitudes de un periodista de registros que detallaban un regalo secreto de la Reserva Federal de miles de millones de dólares de los impuestos a los bancos en 2008, apenas unas semanas antes del épico colapso del mercado desencadenado por la caída de Lehman Brothers.

OMB: "Revisión ostentosa"

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump, Russ Vought, envió una carta a Powell que parece ser un intento de sentar las bases para establecer una causa para destituirle. En la carta, Vought alega que el presidente Powell gestionó mal la multimillonaria renovación de la sede del banco, que hasta ahora ha superado el presupuesto en 700 millones de dólares.

"El Presidente está extremadamente preocupado por su gestión del Sistema de la Reserva Federal", escribió Vought. "En lugar de intentar enderezar la nave fiscal de la Reserva Federal, usted ha seguido adelante con una ostentosa reforma de su sede en Washington D.C.".

Vought acusó a Powell de aprobar características extravagantes -incluyendo "jardines en la azotea, comedores privados VIP y ascensores, fuentes de agua, mármol de primera calidad"- y afirmó que el proyecto es una prueba más de un patrón continuo de mala gestión fiscal en el banco.

Además, Vought sugirió que Powell podría haber engañado al Congreso en su testimonio sobre las renovaciones cuando negó estas acusaciones.

Algunos miembros del Congreso están creyendo el argumento de Vought. El congresista Abe Hamadeh, un estrecho aliado de Trump, cree que el presidente tiene ahora una causa justa para despedir a Powell antes de que termine su mandato como presidente de la Reserva Federal en mayo de 2026 debido a las acusaciones de "flagrante mala gestión" de las renovaciones del banco central.

"[Lo que] tenemos es un presidente de la Reserva Federal que está a cargo de la política monetaria, y está efectivamente recortando los éxitos de traer esta edad de oro de la que el presidente Trump quiere marcar el comienzo. Y encima de eso, tienes a Jerome Powell hace apenas unas semanas, hablando de las renovaciones en el edificio de la Reserva Federal: 2.500 millones de dólares, 700 millones de dólares por encima del presupuesto, para un edificio aquí en la Capital... justo al otro lado del National Mall", dijo el congresista Hamedeh al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Es despreciable ver la burda malversación de fondos que ha estado haciendo el presidente de la Reserva Federal", continuó. "Creo que en este momento puede ser despedido por causa justificada".

Y reiteró: "Creo que el presidente Trump tiene la capacidad y el alcance de poderes para despedir realmente a Jerome Powell".

La Fed niega el despilfarro de gastos en sí misma

Powell ha contraatacado al presidente y a sus funcionarios y ha negado sus afirmaciones subyacentes durante su testimonio ante el Congreso el mes pasado. Para evitar la escalada de críticas por parte de la Casa Blanca, los funcionarios de la Administración y el Congreso, Powell habría pedido al inspector general independiente de la Reserva Federal que revisara la renovación de la sede por valor de 2.500 millones de dólares.

La Reserva Federal también publicó discretamente una página de preguntas frecuentes sobre las renovaciones en la que cuestiona las afirmaciones de Vought y de miembros del Congreso sobre el proyecto. La página desmiente las afirmaciones de que parte del presupuesto se destina a "comedores VIP", ascensores privados, jardines en las azoteas y nuevas fuentes de agua. En su lugar, el banco central afirma que los sobrecostes se deben principalmente a fluctuaciones en los costes de los materiales, eliminación de amianto, contaminación tóxica en el suelo, y ajustes tras consultas con organismos de revisión.

La Reserva Federal y su presidente se encuentran en un aprieto para aliviar la presión del presidente sobre los tipos de interés mientras se adhieren a su mandato y a sus modelos de larga tradición. La Reserva Federal, regida por su mandato de mantener estables los niveles de precios y facilitar el pleno empleo, tendrá difícil recortar los tipos de interés. La Fed suele bajar los tipos cuando el desempleo aumenta o la inflación ha alcanzado sistemáticamente su objetivo del 2%. A pesar de un descenso de la tasa de inflación desde sus máximos recientes, el indicador sigue estando por encima del objetivo de la Fed.

El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó nuevos datos que complicarán aún más las maniobras de la Fed. Los datos mostraron que la tasa de inflación subió un 2,7% respecto al año anterior, ligeramente por encima de lo previsto y un aumento desde la tasa del 2,4% medida en mayo.

Cuando se creó el banco central en 1913, recibió un triple mandato del Congreso: maximizar el empleo, estabilizar los precios y fijar los tipos de interés. El Congreso pretendía que el banco ayudara a equilibrar un sistema financiero que, en aquel momento, se había visto acosado por una serie de crisis financieras que los legisladores creían que ponían de manifiesto peligrosas debilidades.

El gran acto de equilibrio

Las últimas cifras de empleo de junio, que muestran un fuerte crecimiento y una reducción del desempleo, animarían, en circunstancias normales, a la Reserva Federal a mantener estables los tipos de interés. El conflicto entre la política de tipos de interés de la Fed y las exigencias del presidente Trump proviene de los esfuerzos de la Junta de la Reserva por combatir la elevada inflación que caracterizó gran parte de la economía de la era Biden, Just the News informó a principios de este mes.

Subir los tipos de interés ayuda a impulsar temporalmente el empleo y acabará reduciendo la demanda, enfriando la inflación. Sin embargo, actualmente las tasas de empleo siguen aumentando mientras la inflación continúa enfriándose, lo contrario de las condiciones óptimas de la Fed para recortar los tipos.

Esto ha puesto a la Reserva Federal en conflicto directo con el presidente Trump, que cree firmemente que la inflación es lo suficientemente baja como para sostener los recortes de tipos, recortes que él cree que darán un impulso necesario a la economía. "La Reserva Federal de Estados Unidos debería recortar los tipos de interés un punto porcentual completo... Europa ha tenido 10 recortes de tipos, nosotros ninguno. Un punto entero. La Fed siempre podría volver a subir los tipos si los recortes provocaran inflación", dijo Trump en principios de junio.

Los críticos de la política actual de la Reserva Federal creen que el banco central opera basándose en modelos anticuados que no sirven a los intereses de los estadounidenses y no se alinean con la economía moderna. Un problema central, dijo el ex presidente del Banco Mundial David Malpass a Just the News, es que los modelos del banco central tratan el rápido crecimiento económico como algo negativo.

"La economía va bien, los tipos son demasiado altos-deberían bajarse", dijo Malpass. "Pero los modelos de la Reserva Federal no lo permiten tal y como están configurados ahora. Miran sin pensar la inflación del IPC o el deflactor del PCE subyacente, y dicen, bueno, sigue siendo demasiado alto."

Dijo, "el crecimiento es demasiado rápido en su mente", explicando que el "problema central en la Fed" es que "piensan que el crecimiento es malo".

Los modelos de la Fed son el mal

Malpass sostiene que la Fed debería rediseñar sus modelos para tratar el crecimiento de forma positiva porque priorizar el crecimiento económico "nos hace más capaces de pagar nuestra deuda" y "bajar los tipos de interés".

"[Hay que] realmente decir, desechar ese modelo y darnos un modelo que nos dé un dólar estable y tipos de interés más bajos", concluyó Malpass.

El ex jefe del Banco Mundial, sin embargo, no cree que Powell y la actual junta de gobernadores tengan la motivación o la voluntad de cambiar los modelos. "Están más o menos contentos con lo que han hecho", dijo Malpass sobre Powell y el esfuerzo del banco por combatir la inflación manteniendo elevados los tipos de interés.

Powell ha defendido las decisiones de tipos del banco y ha salido al paso de las acusaciones de Trump de que la decisión de la junta de mantener los tipos es política.

"En efecto, nos mantuvimos a la espera cuando vimos el tamaño de los aranceles, y esencialmente todas las previsiones de inflación para Estados Unidos subieron materialmente como consecuencia de los aranceles", dijo Powell en una reunión de banqueros centrales en Portugal. "Así que no reaccionamos de forma exagerada -de hecho, no reaccionamos en absoluto. Simplemente nos tomamos algo de tiempo".

También subrayó que el banco central sólo tiene éxito a la hora de proporcionar estabilidad financiera a los estadounidenses cuando opera de forma "completamente apolítica."

© Just The News