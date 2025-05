Los mercados globales reaccionan con cautela ante el bloqueo judicial de los aranceles de Trump

Las bolsas mundiales mostraron una respuesta moderada el jueves tras la decisión de un tribunal estadounidense de bloquear la mayoría de los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump.

La Casa Blanca apeló rápidamente la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, emitida el miércoles, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de estas medidas.

Aunque el fallo bloqueó el uso de poderes de emergencia por parte de Trump para aplicar aranceles, los gravámenes sectoriales sobre acero, aluminio y automóviles permanecen vigentes.

En Wall Street, los índices estadounidenses cerraron mayormente al alza. El Nasdaq destacó con una subida impulsada por un sólido informe de resultados de Nvidia, reflejando la fortaleza del sector tecnológico ligado a la inteligencia artificial.

Sin embargo, el Dow registró pérdidas. En Asia, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur subieron un 1,9% cada uno, este último apoyado también por un recorte de tasas del Banco de Corea para estimular la economía.

Por su parte, los principales índices europeos cerraron con ligeras caídas en una jornada marcada por la festividad de la Ascensión, que redujo la actividad bursátil.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaron ligeramente del 4,47% al 4,44%, y los de dos años, más sensibles a las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal, pasaron del 3,96% al 3,94%.

Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, señaló que las ganancias en los mercados fueron “menos eufóricas y más moderadas de lo esperado”.

Además, advirtió que la impugnación legal de los aranceles podría iniciar una prolongada disputa entre los tribunales y la Casa Blanca, manteniendo la incertidumbre sobre las políticas comerciales. “Los aranceles seguirán pesando sobre las perspectivas macroeconómicas mundiales durante algún tiempo”, afirmó Brooks.

China, principal blanco de las medidas de Trump pero beneficiada por un alivio temporal, instó a Washington a “cancelar por completo las medidas unilaterales injustas”.

En Europa, los mercados asimilaron que la sentencia no es definitiva, lo que limitó reacciones más pronunciadas.

La rapidez de la Administración Trump para recurrir el fallo judicial

La Administración Trump no se demoró un segundo en recurrir el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloqueó la mayoría de los aranceles planteados por el Ejecutivo. En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai subrayó que "No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional". Más contundente aún fue el asesor Stephen Miller: "El golpe judicial está fuera de control".

​El tribunal dio 10 días a la Casa Blanca para detener los aranceles, aunque el Ejecutivo confía en el recurso, ya que, "los déficits comerciales experimentados por los Estados Unidos han creado una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses".