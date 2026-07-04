Estados Unidos, la mayor potencia deportiva de la historia

Publicado por Alejandro Baños 4 de julio, 2026

Si el panorama deportivo internacional se entendiera como un tablero de ajedrez, no habría duda de qué país está representado en la figura del rey. Avalado por un palmarés inigualable de medallas, competiciones conquistadas y récords a lo largo de sus 250 años de vida, Estados Unidos se ha ganado el derecho a ser considerado como la mayor potencia deportiva de la historia. Es esa pieza que todos intentan derribar, pero a la que nadie ha logrado dar jaque mate. Con una solidez institucional inalcanzable para sus rivales, la corona estadounidense se mantiene firme sobre el escaque del triunfo.

Dominio absoluto en los Juegos Olímpicos

Es obligatorio comenzar por los Juegos Olímpicos. En el evento deportivo más importante del planeta, Estados Unidos se erige como el dominador absoluto e indiscutible. Su hegemonía no es una opinión, sino una realidad estadística: las 3.132 medallas olímpicas —sean en los de Verano o en los de Invierno, según detalla el Team USA— conquistadas a lo largo de la historia avalan su estatus. Ningún país actual, ni ninguna de las grandes potencias ya extinguidas del siglo XX, ha logrado siquiera aproximarse a su legendario palmarés:

Medallas olímpicas del Team USA 2.769 medallas):

​ 1.105 de oro .

. ​ 878 de plata .

. ​786 de bronce. ​Juegos Olímpicos de Invierno (363 medallas):

​126 de oro .

. ​ 133 de plata .

. ​104 de bronce. Juegos Olímpicos de Verano ():​Juegos Olímpicos de Invierno ():

Desde que comenzó la era moderna de los JJOO en Atenas 1896, el conjunto de las barras y las estrellas ha dominado prácticamente en todas las ediciones: en 17 ocasiones acabó como el país con mayor número de medallas. Y en cuanto a las diferentes modalidades deportivas, también es el líder en muchas de ellas: atletismo, natación, baloncesto, tenis, boxeo o golf, entre otras.

También hay que destacar en los Juegos Paralímpicos, donde el Team USA también es el indiscutible rey: en total, 2.706 medallas, repartidas en 951 de oro, 904 de plata y 851 de bronce, incluyendo las logradas tanto en los eventos de verano como en los de invierno.

El cómputo global olímpico y paralímpico de Estados Unidos es de 5.838 medallas.

La NCAA, la columna vertebral

Para entender el éxito de los estadounidenses en el deporte hay que mirar hacia el inicio de todo: la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Es ahí donde las futuras estrellas comienzan a labrarse su futuro deportivo, donde se pule el talento local y que actúa como un imán para los extranjeros. Funciona como una liga profesional encubierta de desarrollo. Las universidades actúan como centros de alto rendimiento financiados con presupuestos multimillonarios para sacar el mejor rendimiento de cada uno.

Además del desarrollo muscular y técnico, en la NCAA se trata de que cada deportista adopte un gen competitivo y la cultura del triunfo. Pero siempre desde el respeto y la psicología, sin llegar a la explotación física de la persona.

A pesar de ser el primer plato de la trayectoria de un deportista, la NCAA —que administra los programas deportivos de más de 1.100 universidades en los Estados Unidos— es capaz de llenar estadios con decenas de miles de personas para ver sus competiciones, independientemente de la modalidad que sea. Es el trampolín hacia el profesionalismo.

NFL, NBA, MLB, NHL y MLS: señas de identidad y maquinarías comerciales

Por otra parte, el panorama deportivo estadounidense está vertebrado por sus cinco grandes competiciones profesionales: la National Football League (NFL), la National Basketball Association (NBA), la Major League Baseball (MLB), la National Hockey League (NHL) y la Major League Soccer (MLS). No solo representan la cúspide del rendimiento atlético en el país, sino que también constituyen un oligopolio del entretenimiento que paraliza y emociona a millones de aficionados de costa a costa prácticamente a diario.

Paralelamente a lo estrictamente deportivo, estas ligas operan como colosales maquinarias comerciales que facturan miles de millones de dólares anualmente, convirtiendo el deporte en una industria rentable a base de contratos, estrategias de marketing, patrocinio y derechos de imagen. La marca de cada una de ellas está exportada a todos los rincones del planeta.

Phelps, Jordan, Lochte, Lewis, Williams, Brady, Woods, Biles...: los titanes del deporte estadounidense

El firmamento del deporte mundial tiene un claro dominador histórico, y ese es Estados Unidos. A lo largo de las décadas, el país ha forjado un ecosistema competitivo sin parangón, capaz de producir atletas que no solo dominan sus disciplinas, sino que las redefinen por completo, evocando nombres que trascienden el propio juego y se convierten en mitos culturales.

Son muchos los deportistas estadounidenses que han brillado o siguen brillando durante sus trayectorias profesionales y que han llevado al país a ser el referente mundial, la mayor potencia deportiva de la historia.

Algunos de esos ejemplos son Michael Phelps, Michael Jordan, Ryan Lochte, Katie Ledecky, Serena Williams, Simone Biles, Tiger Woods, Jack Nicklaus, Carl Lewis, Allyson Felix, Mark Spitz, Tom Brady, Natalie Coughlin, Jenny Thompson, Ray Ewry, Bill Russell o Carl Osburn, entre otros. Cada uno en su época, cada uno en su respectiva disciplina, cada uno a su manera. Todos ellos comparten el mismo ADN: la ambición implacable de un titán. Todos ellos, repletos de éxitos deportivos.