Neymar anuncia su retiro de la selección brasileña tras la eliminación en el Mundial

El delantero brasileño n.º 10, Neymar, reacciona durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Brasil y NoruegaAFP

Publicado por VozMedia Staff 5 de julio, 2026

(AFP) La superestrella brasileña Neymar indicó el domingo que su carrera internacional había llegado a su fin después de que la pentacampeona del mundo quedara eliminada del torneo en octavos de final a manos de Noruega.

Neymar saltó al campo como suplente en los últimos minutos en el MetLife Stadium y marcó un penalti en el tiempo de descuento, pero eso no fue más que un mero consuelo después de que Erling Haaland marcara dos goles para Noruega y Brasil perdiera por 2-1.

El jugador de 34 años es el máximo goleador de la historia de Brasil e, irónicamente, marcó su primer gol con la selección en ese mismo estadio, en una victoria por 2-0 contra Estados Unidos allá por 2010.

«Lo intenté y lo intenté. Ahora se ha acabado. Empezó aquí y acaba aquí», declaró Neymar en una breve conversación con un periodista de la cadena brasileña Globo Esporte tras el partido.

Se derrumbó entre lágrimas al sonar el pitido final, y tuvo que ser consolado por sus compañeros de equipo.

Desgastado por las lesiones en los últimos años, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain, ahora de vuelta en su primer club, el Santos, fue una inclusión sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de Brasil.

Una lesión le impidió participar en los dos primeros partidos de la fase de grupos de Brasil en el torneo, pero sí saltó al campo en la victoria por 3-0 sobre Escocia en Miami, que cerró la primera ronda.

Esa fue su primera aparición internacional desde octubre de 2023, pero su única otra participación en Estados Unidos tuvo lugar el domingo contra Noruega.