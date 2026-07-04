Colombia se inspira y avanza a los octavos del Mundial con un sólido triunfo ante Ghana

Publicado por Emmanuel Alejandro RondónAFP 4 de julio, 2026

Con un solitario gol de Jhon Arias y una sólida exhibición colectiva, Colombia derrotó este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza, uno de los equipos más competitivos del torneo.

El tanto de Arias, que materializó el amplio dominio colombiano, llegó con un remate en el área en el minuto 14 tras un centro del centroatacante cafetero Luis Suárez, que había ingresado sólo seis minutos antes por lesión de Jhon Córdoba.

Este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

La escuadra colombiana estuvo lejos de pasar un calvario como el de Argentina para vencer en el cruce anterior a Cabo Verde (3-2), aunque es cierto que desperdiciaron múltiples ocasiones para aumentar el marcador y que dejaron a Ghana ‘a tiro’ hasta el final.

Colombia encarriló pronto el triunfo ante una decepcionante Ghana, a la que no le sirvió la experiencia en el banco de Carlos Queiroz, exseleccionador de Colombia entre 2019 y 2020.

Los actuales pupilos de Néstor Lorenzo dispusieron de la pelota y las mejores ocasiones para aumentar la ventaja pese a una noche de poco brillo de James Rodríguez, con rostro serio tras el triunfo, y la falta de fortuna de cara al arco de un incisivo Luis Díaz. Por James ingresó Richard Ríos, quien le dio cierto equilibrio al mediocampo, pero poca creatividad. Para suplir la falta de inventiva, ingresó Juanfer Quintero, el otro enganche del plantel, y a partir de allí Colombia recuperó la pelota, generó ocasiones, anuló a Ghana y cerró muy bien el cotejo.

Ghana afrontó el duelo con enorme respeto hacia Colombia, líder de su grupo por delante de Portugal, esperando por algún error que le permitiera lanzar a sus veloces atacantes.

Pero Antoine Semenyo e Iñaki Williams, delanteros del Manchester City y Athletic de Bilbao, tampoco mostraron mordiente para una Ghana que no disparó una sola vez entre los tres palos.

La escuadra africana tuvo así una gris despedida en su primera aparición en las eliminatorias desde 2010 mientras Colombia celebró su regreso a unos octavos después de su dolorosa ausencia del Mundial de Qatar 2022.

Con información de AFP