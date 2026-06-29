In extremis: Brasil evita la primera gran tragedia ante Japón

Brasil celebra el pase a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Japón AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

Final de infarto en el Houston Stadium. Brasil logró esquivar la que sería la primera gran catástrofe en el Mundial 2026 frente a Japón (2-1), gracias a un gol agónico en los últimos compases del tiempo reglamentario, cuando el árbitro ya se disponía a decretar la prórroga.

El encuentro no fue en absoluto fácil para la pentacampeona. Los nipones dieron guerra hasta que se le agotaron las energías, poniendo en jaque a una Canarinha que no consigue despegar en esta edición.

Kaishu Sano adelantó a Japón en el minuto 29 de la primera mitad, con una sensacional jugada individual que culminó con un disparo cruzado que el arquero brasileño Alisson no pudo atajar. A partir de ahí, Brasil tuvo alguna oportunidad de igualar la contienda, pero el arquero nipón Zion Suzuki mantuvo frustrados a los pentacampeones.

Fue en la segunda mitad donde llegó la remontada de la Canarinha. En primer lugar, el centrocampista Casemiro, quien, con un remate de cabeza en el minuto 56, puso el 1-1 en el marcador. Minutos después, Vinícius Junior tuvo la oportunidad de poner por delante a su combinado con una jugada de auténtico genio, pero su disparo acabo golpeando la madera.

Brasil consiguió evitar la prórroga en el minuto 90+6. Gabriel Martinelli se vistió de héroe y anotó tras recibir un balón medido de Bruno Guimaraes.

Con este triunfo in extremis, la Canarinha se convierte en la segunda selección en avanzar a la siguiente ronda, después de que lo hiciese Canada tras vencer a Sudáfrica.