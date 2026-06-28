Canadá se clasifica para los octavos de final del Mundial tras hundir a Sudáfrica con un gol en los últimos minutos

Publicado por AFP 28 de junio, 2026

El gol de la victoria de Stephen Eustaquio en el tiempo de descuento dio a Canadá a una victoria por 1-0 sobre Sudáfrica el domingo, en el primer partido de las Copa del Mundo, y los coanfitriones se clasifican para los octavos de final por primera vez en su historia.

Dado que ambos equipos debutaban en la fase eliminatoria, el partido parecía abocarse a la prórroga, hasta que Eustaquio rompió los corazones de los sudafricanos con un disparo certero desde fuera del área.

Canadá —que juega en Los Ángeles a pesar de ser coanfitrión, tras no haber logrado ganar su grupo— se enfrentará ahora a Países Bajos o Marruecos en Houston en octavos de final el 4 de julio, mientras que la aventura de Sudáfrica en el Mundial llega a su fin.

Antes del partido, el seleccionador Jesse Marsch había destacado el «factor X» de la estrella canadiense Alphonso Davies, disponible de nuevo tras una lesión en el tendón de la corva.

Pero el lateral del Bayern de Múnich, que aún no había debutado en este Mundial, siguió brillando por su ausencia en el once inicial.

Aun así, Canadá comenzó con ímpetu, creando numerosas ocasiones ante el bloque defensivo bajo de Sudáfrica.

En el minuto 22, un preciso lanzamiento de falta de Eustaquio encontró a Derek Cornelius completamente desmarcado en la línea de seis yardas. El defensa central canadiense calculó mal el remate de cabeza.

Sudáfrica creó peligro de forma esporádica al contraataque. Pero en un frenético tramo justo antes del descanso, Canadá estuvo a punto de marcar.

A la salida de un córner, el cabezazo de Moise Bombito fue despejado sobre la línea de gol, antes de que el remate de Tajon Buchanan fuera bloqueado por el portero Ronwen Williams.

Momentos después, Khuliso Mudau chocó contra el peligroso Richie Laryea, pero sus protestas para que se pitara penalti fueron desestimadas.

Esto enfureció a un público mayoritariamente canadiense, y los abucheos se hicieron más fuertes tras el descanso, ya que Sudáfrica se contentó con intercambiar pases largos sin apenas presión mientras el reloj seguía corriendo.

Poco después de la hora de juego, Canadá volvió a estar a punto de marcar.

El suplente Niko Sigur envió un pase en profundidad a Tani Oluwaseyi, cuyo disparo fue bien atajado por el portero y rebotó hacia Jonathan David,—pero el defensa Mbekezeli Mbokazi llegó primero y despejó de forma brillante.

En el minuto 75, Davies saltó por fin al campo, entre una enorme ovación, y tuvo un impacto inmediato.

Desde la banda izquierda, Davies encontró a Jonathan David , quien cedió el balón a su compañero en la delantera —con quien no tiene parentesco alguno—, Promise David, pero su disparo se fue desviado.

Momentos después, Davies volvió a encontrar a Jonathan David. Esta vez disparó desde un ángulo cerrado, pero Williams le negó el gol.

En el segundo minuto del tiempo de descuento, Canadá logró por fin abrir el marcador, desde la otra banda.

Jacob Shaffelburg se internó por la banda derecha y envió un centro que fue despejado de cabeza hacia Eustaquio.

El centrocampista del Oporto —cedido al Los Ángeles FC— controló el balón con el pecho y lo envió de primera intención al ángulo inferior izquierdo.

El banquillo de Canadá se abalanzó al terreno de juego mientras el estadio estallaba en júbilo, celebrando una victoria histórica.