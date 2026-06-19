Canadá sigue haciendo historia en un Mundial: gana su primer partido y tiene casi asegurado su pase a la siguiente fase

Publicado por Israel Duro 19 de junio, 2026

Canadá sigue haciendo historia en un mundial. El combinado anfitrión logró con la goleada a Qatar (6-0) su primer victoria en el torneo y tiene casi asegurado su pase a la siguiente fase. Como contrapunto negativo, el centrocampista Ismaël Koné se marchó lesionado de gravedad tras una dura entrada de Assim Madibo que le costó la roja.

El protagonista del encuentro fue el delantero de la Juventus de Turín Jonathan David, autor de un hat trick también histórico para los canadienses. Cyle Larin (16'), Nathan-Dylan Saliba (64') y Mohamed Naceur Almanai (75'), en propia puerta, firmaron los otros tantos.

Con este triunfo, el combinado dirigido por el estadounidense Jesse Marsch colidera, empatado con cuatro puntos con Suiza, el Grupo B, y tiene muchas papeletas para acceder, por primera vez en su historia, a la fase de eliminatorias del Mundial.

Catar acabó con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda por la que fue trasladado a un hospital.

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso"

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso", lamentó Marsch, en declaraciones recogidas por AFP. "Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismaël es una pieza fundamental en nuestro equipo. Será una baja importante".

Larin, quien había anotado en el estreno, abrió el marcador al aprovechar un rebote del portero tras un disparo de David. Poco después, el propio David inició su particular festival, en el que se convirtió en el segundo futbolista con un triplete en Norteamérica 2026, después del crack Lionel Messi.

La primera expulsión catarí inclinó aún más la balanza. Así, al borde del descanso, David volvió a marcar tras un cabezazo de Larin que había sido detenido por el arquero Mahmud Abunada.

La lesión de Koné puso el punto triste al inédito triunfo mundialista de Canadá. Abandonó el campo en camilla, en medio de escaramuzas y reclamos. Una pequeña reunión de grupo, con todos los jugadores canadienses abrazados en círculo, en la que se vio a David romper en llanto, se produjo antes de reanudar el juego tras el incidente.

"No le culpo"

Marsch relató que Madibo fue a pedir disculpas al jugador del Sassuolo italiano en el vestuario. "No creo que tuviese la intención de hacer una entrada tan espantosa y provocar una situación tan espantosa. No le culpo", declaró.

Nathan-Dylan Saliba, quien sustituyó a Koné, celebró mostrando una camiseta de su compañero tras anotar con un tiro libre.

Otro de los jugadores que entraron desde el banquillo, Jacob Shaffelburg, contribuyó en el triunfo local, al hacer el remate que Almanai desvió a su propia portería. David completó la goleada, la más holgada lograda por una selección de la Concacaf en un Mundial.

Otros resultados

Grupo A

Rep. Checa 1 - Sudáfrica 1

México 1- Corea del Sur 0

Grupo B

Suiza 4 -Bosnia 1