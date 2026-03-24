Una nueva estrella en la MLS: Antoine Griezmann, nuevo futbolista de Orlando City

Antoine Griezmann, durante un juego con el Atlético de Madrid. Marzo de 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 24 de marzo, 2026

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. El futbolista francés Antoine Griezmann desembarca en la Major League Soccer (MLS) a bordo del Orlando City SC.

Griezmann, de 35 años y procedente del Atlético de Madrid, se incorporará a la disciplina del equipo de Florida en julio. Firmó un contrato de dos temporadas con opción a una más.

"El Orlando City SC ha anunciado hoy el fichaje de Antoine Griezmann, icono mundial del fútbol y ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2018, procedente del Atlético de Madrid", informó el equipo a través de un comunicado.

"El delantero francés ha firmado un contrato con el club que entrará en vigor en julio de 2026 y se extenderá hasta la temporada 2027-28, con una opción de renovación para la temporada 2028-29", añadió.

Con un palmarés en el que aparece la Copa Mundial de la FIFA 2018 o la Supercopa de Europa y una notable trayectoria —en la que ha anotado 298 goles y ha dado 132 asistencias en 792 juegos disputados con la Real Sociedad, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid—, Griezmann abandona Europa y emprende la aventura norteamericana.

"Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa de mi carrera con Orlando City", señaló Griezmann tras firmar su contrato. "Desde mis primeras conversaciones con el equipo, pude percibir una gran ambición y una visión clara de futuro, y eso me convenció. Tengo muchas ganas de hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía del Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas".

Griezmann, quien acabó en el podio en las ediciones del Balón de Oro de 2016 y 2018 y quien se unirá al listado de estrellas de la MLS en el que están Leo Messi o Thomas Müller, entre otros, portará el número '7', como ha hecho en gran parte de su carrera profesional.