La fiscalía del distrito Este de Nueva York acusa a dos jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol ​​de conspiración para apuestas deportivas y lavado de dinero

Publicado por Agustina Blanco 9 de noviembre, 2025

Los fiscales federales de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusaron a los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase de la Cruz, de 27 años, y Luis Leandro Ortiz Ribera, de 26, de participar en un esquema de apuestas deportivas que involucra la manipulación deliberada de lanzamientos para beneficiar a apostadores, según una denuncia de la fiscalía federal.

El fiscal Joseph Nocella Jr. calificó el caso como una “traición al pasatiempo nacional de Estados Unidos”, subrayando que “la integridad, la honestidad y el juego limpio forman parte del ADN del deporte profesional” y que la corrupción “daña la confianza pública en una institución vital y querida por todos nosotros”.

Los cargos que enfrentan



Clase y Ortiz enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante sobornos y conspiración para el lavado de dinero. Según la denuncia, el esquema generó aproximadamente 450.000 dólares en ganancias ilegales en dos años.

El plan presuntamente comenzó en mayo de 2023 con Clase y dos apostadores no identificados. Clase presuntamente acordó lanzar bolas en lugar de strikes y sliders más lentos en vez de rectas cortadas en múltiples ocasiones, permitiendo que los cómplices apostaran con información privilegiada en plataformas que ofrecen apuestas por el rendimiento individual de jugadores, según señala la denuncia.

Entre los ejemplos citados en la denuncia figuran un partido del 19 de mayo de 2023 contra los Mets de Nueva York, donde se ganaron 27.000 dólares, y otro contra los Medias Rojas de Boston semanas después, con ganancias de 38.000 dólares. En este último, un apostador ganó al predecir que Clase lanzaría una bola a menos de 94,95 mph.

La denuncia también alega que Clase usó su celular durante los partidos —una violación a las reglas de la MLB— para coordinar con los apostadores y que instruyó envíos de dinero a República Dominicana disfrazados como pagos de terceros.

Ortiz se incorporó al esquema en junio de 2025. En un partido del 15 de junio contra los Marineros de Seattle, habría aceptado lanzar una bola en lugar de un strike a cambio de 5.000 dólares, generando un pago aproximado de 26.000 dólares para los apostadores.

Días después, Clase envió una foto de una transferencia de 90.000 pesos a un socio en República Dominicana, indicando que se hiciera pasar por pago de un caballo, según reseña NBC News.

En total, los apostadores ganaron al menos 60.000 dólares en apuestas basadas en los lanzamientos de Ortiz durante junio.

Ortiz fue arrestado en Boston el domingo y comparecerá ante un tribunal federal el lunes. Por su parte, Clase continúa sin custodia.

La defensa

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, negó las acusaciones en un comunicado a NBC News: “Luis nunca ha influido indebidamente en un partido, ni lo haría jamás, ni para nadie ni por nada. No hay pruebas creíbles de que Luis hiciera algo a sabiendas que no fuera intentar ganar partidos, con cada lanzamiento y en cada entrada. Luis espera defenderse de estos cargos en los tribunales”.

Los Cleveland Guardians declararon al medio que están al tanto de la investigación y “continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”.

La MLB, por su parte, indicó que se contactó con las autoridades federales “al inicio de su investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso”, añadiendo que su propia investigación continúa.