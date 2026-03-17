NBA: Doncic impulsa a los Lakers a su sexto triunfo consecutivo y los Spurs hunden a los Clippers

Luka Doncic lanza mientras Amen Thompson, de los Houston Rockets, defiende AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez I afp 17 de marzo, 2026

Luka Doncic anotó 36 puntos y guió a Los Angeles Lakers a su sexta victoria consecutiva, tras imponerse 100-92 a los Houston Rockets el lunes.

El enfrentamiento entre el tercer y cuarto puesto de la Conferencia Oeste se inclinó hacia los Lakers gracias a canastas decisivas en el último minuto del cuarto periodo.

Con este triunfo, los Lakers (43-25) ampliaron su margen sobre los Rockets (41-26) en la lucha por la clasificación en el Oeste.

Una vez más, Doncic fue determinante en el triunfo angelino, respaldado por una defensa que logró frenar el ataque de Houston.

LeBron James aportó 18 puntos y Austin Reaves sumó 15, mientras que Jabari Smith Jr. fue el máximo anotador de los Rockets con 22 puntos.

"Los dejamos en 92 puntos, que para este equipo es bastante increíble. Hicimos un gran trabajo defensivo", dijo Doncic.

"Pudimos haber jugado mejor, pero lo único que importa es que ganamos. Tenemos que mantener este ritmo", añadió.

San Antonio mantiene su racha y sigue la caza del liderato

En otro encuentro, los San Antonio Spurs recurrieron nuevamente a un ataque equilibrado para derrotar 119-115 a Los Angeles Clippers, consolidándose en el segundo lugar del Oeste.

Stephon Castle encabezó la ofensiva de San Antonio con 23 puntos, seguido por Victor Wembanyama con 21.

Los Spurs han ganado 18 de sus últimos 20 partidos y remontaron una desventaja de 14 puntos en el primer cuarto para quedarse con la victoria.

"Nos presionaron en el primer cuarto y a veces el baloncesto no funciona", comentó Wembanyama.

San Antonio llegó a un registro de 50-18 y continúa persiguiendo a los Oklahoma City Thunder (53-15), líderes de la conferencia.

Los Celtics responden con otra victoria en su carrera por la cima del Este

Por su parte, los Boston Celtics siguieron de cerca a los Detroit Pistons, punteros del Este, al vencer 120-112 a los Phoenix Suns.

El duelo se convirtió en un intercambio de anotaciones entre Jaylen Brown, de Boston, y Devin Booker, de Phoenix, quienes terminaron con 41 y 40 puntos, respectivamente.

Brown contó con el apoyo de los 21 puntos aportados tanto por Jayson Tatum como por Derrick White, mientras que Payton Pritchard sumó 19, incluidos 15 desde la línea de tres.

Con su segunda victoria consecutiva, Boston mejoró a 45-23, situándose a tres juegos y medio de Detroit (48-19).

Phoenix, por su parte, cayó a 39-29, ubicándose séptimo en el Oeste y fuera de los puestos de clasificación directa a los playoffs.