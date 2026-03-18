Lío tras lío por la final la Copa África: despojan del título a Senegal y se lo entregan a Marruecos

Senegal celebra su triunfo en la final de la Copa África 2026 AP / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 18 de marzo, 2026

Monumental lío en el deporte rey. Tras los incidentes producidos en la última edición de la Copa África, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó la decisión, este miércoles, de despojar del título a Senegal y concedérselo al subcampeón, Marruecos.

A través de un comunicado, el máximo organismo del fútbol africano informó de que, tras evaluar judicialmente todo lo que sucedió en la final, proclama campeón a Marruecos, pese a que perdió el partido por 1-0 frente a Senegal.

"El Tribunal de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar la retirada de la selección nacional de Senegal en la final de la TotalEnergies CAF Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 («el partido»), quedando homologado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", reza el comunicado.

De acuerdo a ese artículo, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".

Los hechos

En la final, disputada el 18 de enero en Rabat (Marruecos), Senegal venció por la mínima a Marruecos en la prórroga. Antes de eso, durante el tiempo añadido de la segunda parte, el árbitro anuló un gol al combinado nacional senegalés e, inmediatamente, señaló la pena máxima a favor de los marroquíes.

Antes del lanzamiento desde los 11 metros, futbolistas senegaleses protestaron al árbitro por su decisión, mientras hinchas intentaron invadir el terreno de juego y comenzaban a lanzar objetos.

Al no haber rectificación, el combinado nacional de Senegal abandonó el terreno de juego momentáneamente. Varios minutos después regresaron al campo, pese a que Marruecos continuaba gozando de la oportunidad de adelantarse en el marcador desde el punto de penalti.

El futbolista del Real Madrid Brahim Díaz, estrella del combinado nacional marroquí, fue el encargado de lanzar desde los 11 metros, pero erró y el duelo se marchó a la prórroga, momento en el que, gracias a un gol de Pape Gueye, Senegal logró derrotar a su rival y proclamarse campeón de la Copa África 2026.

Senegal habla de "injusticia", mientras que Marruecos celebra la "aplicación del reglamento"

Las reacciones de ambos bandos van en concordancia con cómo han salido de esta decisión.

Senegal, como perjudicado, emitió un mensaje en el que habla de "una decisión injusta e inaceptable que desacredita al fútbol africano", al mismo tiempo que informó de que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable que desacredita al fútbol africano. Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá, en el plazo más breve posible, un recurso de apelación ante el TAS", dijo. Dispone de un plazo de diez días para apelar.

Por su parte, el beneficiado de esta decisión, Marruecos, aseguró, a través de un comunicado, que su iniciativa "nunca tuvo por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición".