Campeonatos de conferencia de la NFL: todo lo que necesitas saber sobre los últimos cuatro equipos de la liga

Publicado por Hayden King 24 de enero, 2026

Llegan los partidos del campeonato de conferencias de la NFL. Con la liga reducida a sus últimos cuatro equipos, lo que está en juego es cada vez más importante, con cada equipo con la vista puesta en el Super Bowl LX.

En la AFC, los New England Patriots se dirigirán a la "Mile High City" en busca de iniciar una nueva dinastía contra un equipo de los Denver Broncos que perdió a su quarterback titular por lesión en los momentos finales de la emocionante victoria de la semana pasada en la Ronda Divisional.

En la NFC, los Los Angeles Rams, liderados por los campeones del Super Bowl Sean McVay y Matt Stafford, se dirigirán al norte para enfrentarse a los Seattle Seahawks, que mostró plenamente el nivel propio de un equipo sembrado como número 1 durante la temporada regular en su único partido de playoffs.

Ambos partidos enfrentan la fuerza contra la fuerza, y hay mucha historia de playoffs entre los cuatro equipos restantes, con tres de los cuatro posibles resultados siendo revanchas de los Super Bowls recientes.

Descubre todo lo que necesitas saber, incluidos los horarios de los partidos, las líneas históricas, las apuestas, nuestros pronósticos y mucho más de cara a los partidos del domingo.

New England Patriots @ Denver Broncos (+5.5)



Si ver a los Patriots enfrentarse a los Broncos en Denver en un Juego por el Campeonato de la AFC te resulta familiar, es porque lo es. Los equipos se enfrentaron en los juegos por el título de conferencia tanto en 2014 como en 2016 con los legendarios mariscales de campo Tom Brady y Peyton Manning al mando. También se enfrentaron en el mismo partido en 1987.

Estos tres partidos tuvieron algo en común: una victoria de los Broncos. Sin embargo, solo uno de ellos compartía un punto en común clave con la edición de 2026: el partido por el título de la AFC de 2016, cuando los Patriots eran favoritos en la carretera.

Los Broncos y los Patriots han seguido caminos similares desde que perdieron a sus respectivos QB del Salón de la Fama. Ambos se tambalearon al principio, con los dos equipos ganando una aparición combinada en los playoffs sin Brady y Manning de cara al Draft de 2024.

Ese día, sin embargo, el destino cambió para ambos equipos. Los Patriots seleccionaron al quarterback Drake Maye con la tercera elección global, y los Broncos se hicieron con el QB Bo Nix en el nº 12.

Dos años más tarde, Nix y Maye llevaron a sus equipos desde lo más alto del draft hasta lo más alto de la AFC, terminando con los cabezas de serie nº 1 y nº 2, respectivamente, y ahora contra Denver en el campeonato de conferencia.

A pesar de que estos dos pasadores de segundo año llevaron a sus equipos a esta etapa, sólo uno de ellos se vestirá el domingo. Desafortunadamente para Nix, su temporada terminó con una fractura de tobillo sufrida en los últimos momentos de la victoria de los Broncos en la prórroga contra los Bills la semana pasada.

En su lugar jugará Jarrett Stidham, un QB de sexto año con cuatro partidos como titular y un récord de 1-3. La última vez que lanzó un pase fue el 7 de enero de 2024, en un partido que inició para los Broncos después de que finalmente tiraron la toalla en el fallido experimento de Russell Wilson.

Esta es la razón principal por la que los Broncos abren como perdedores por 5,5 puntos en su campo. Un equipo en la carretera ha sido favorito sólo 10 veces desde 2000, tanto en la AFC como en la NFC, y la línea de 5,5 puntos es la más alta desde al menos 1992, según VSiN.

Claves del partido A pesar de que las ofensivas se roban los titulares, lo que ha llevado a estos equipos a esta etapa ha sido su desempeño en el otro lado del balón. Los Broncos han permitido 18.3 puntos por partido esta temporada, ubicándose en el tercer lugar de la NFL. Justo detrás de ellos, en el cuarto puesto, se encuentran los New England Patriots, con 18,8 puntos.



Estas dos defensas han sido dos de las unidades más fuertes de la liga, especialmente contra la carrera. Los Broncos ocupan el 2º puesto en yardas por partido (YPG) y el 3º en yardas por acarreo (YPC) contra la carrera, lo que podría ser clave para frenar el ataque bicéfalo de los Pats con TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson.



La defensa de carrera de los Patriots ocupa el 6º puesto en YPG y el 11º en YPC. Estos buenos números se pondrán a prueba contra un equipo de los Broncos sin su QB titular. Para colmo de males, Denver tampoco podrá contar con su corredor titular J.K. Dobbins, que fue descartado el viernes. Se especulaba que esta semana volvería a la alineación por primera vez desde que sufrió una lesión en el pie en la Semana 10. En su lugar, el novato R.J. Harvey se encargará de la mayor parte de los acarreos.



Si los Broncos quieren dar la sorpresa en casa, tendrán que explotar el talón de Aquiles de los Patriots: proteger al quarterback. Drake Maye ha sido derribado 47 veces esta temporada, el cuarto de la liga. Sólo la semana pasada, contra los Texans, fue sackeado 5 veces, lo que provocó 4 fumbles.



Esta no debería ser una tarea difícil para los Broncos, que lideraron la NFL en sacks esta temporada con 68, muy por delante de los Falcons, segundos (57). Para contextualizar, la diferencia entre los Broncos, primeros, y los Falcons, segundos, es de uno menos que el margen entre los Falcons y los Saints y Chargers, décimos.



Para hacer que este partido sea interesante contra los Pats, grandes favoritos, los Broncos tendrán que hacerlo en el lado defensivo del balón, pero si hay algún equipo que encaja en el proyecto de ley, serían ellos.



Para hacer que este partido sea interesante contra los Pats, grandes favoritos, los Broncos tendrán que hacerlo en el lado defensivo del balón, pero si hay algún equipo que encaja en el proyecto de ley, serían ellos.



Nuestra elección



La defensa de los Broncos mantendrá a raya al backfield de los Patriots, y forzarán al inexperto Maye a una o dos pérdidas de balón tempranas con el feroz público de Denver detrás de ellos.

Las temperaturas previstas en los 20 grados (Fahrenheit) harán que sea difícil para ambos equipos conseguir que funcione a través del aire, pero en última instancia, la capacidad de Maye para usar sus piernas y escapar de la presión creará suficientes jugadas explosivas para dar a la defensa de los Patriots el colchón que necesitan contra una ofensiva de los Broncos que luchará por anotar con Stidham completamente fuera de su profundidad.

Los Patriots derrotan a los Broncos, 20-9.

Dónde ver el partido



Patriots vs. Broncos podrá verse el domingo 25 de enero a las 3 pm EST en CBS, así como en las plataformas de streaming Paramount+ y Fubo.

Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks (-2.5)

A las pocas semanas del arranque de la temporada 2025, quedó claro que una división sobresalía por encima del resto: la NFC Oeste. Los tres mejores récords de la conferencia pertenecían a esta división.

Esta tendencia siguió en los playoffs, con los 49ers, Rams y Seahawks entre los cuatro últimos equipos de la conferencia, y ahora con L.A. y Seattle como los dos últimos en pie. Muchos aficionados dirían que estos dos equipos son los dos mejores de toda la liga (especialmente con la lesión de Bo Nix), lo que da a este enfrentamiento la sensación de un Super Bowl anticipado.

Por la naturaleza de dos enemigos de división que se enfrentan en los playoffs, este enfrentamiento tiene precedentes, y recientes. Los Rams y los Seahawks ya han jugado dos veces esta temporada, y cada equipo ganó en casa. El resultado combinado de esos partidos: Rams 58, Seahawks 57.

El primer partido en la Semana 11 fue una lucha de ambos equipos. El favorito al MVP Matt Stafford lanzó para mínimos de temporada de 15 completos y 130 yardas para los Rams contra una feroz defensa de los Seahawks. El QB de Seattle Sam Darnold, sin embargo, tuvo casi el doble de completos (29) y más del doble de yardas (279).

La clave en ese partido, sin embargo, fueron los errores. Darnold lanzó 4 intercepciones frente a las cero de Stafford. Dos de esas selecciones se hicieron en el propio territorio de Seattle, lo que llevó a dos cortos touchdown drives (3 yardas, 25 yardas), y los Rams en apuros se impusieron 21-19.

Los Seahawks se vengarían en su propio campo en la Semana 16. En el partido indiscutible del año, Seattle remontó una desventaja de 16 puntos en el último cuarto para imponerse 38-37 en la prórroga.

Los Seahawks necesitaron un touchdown de retorno de punta y tres conversiones de 2 puntos para completar la remontada. Una de las conversiones de dos puntos parecía inicialmente un pase incompleto que fue recogido sin intención por el corredor de los Seahawks Zachary Charbonnet en la zona de anotación. Sin embargo, una revisión de la jugada dictaminó que el pase estaba en una trayectoria hacia atrás antes de ser inclinado, lo que significa que la conversión fue en realidad exitosa, en una de las jugadas más extrañas en la historia de la NFL.

Stafford tuvo una actuación de recuperación en este partido, lanzando para un máximo de temporada de 457 yardas. Además, lanzó para 3 touchdowns, no recibió ningún sack y los Rams no cometieron ni una sola pérdida de balón.

Darnold, por su parte, lanzó para 270 yardas y 2 touchdowns, pero fue cortado 4 veces y lanzó 2 picks. La ofensiva de Seattle fue llevada por su juego terrestre, que vio a Kenneth Walker III, Charbonnet y Rashid Shaheed combinarse para más de 160 yardas y 2 touchdowns.

Se podría decir que el equipo equivocado ganó cada uno de estos dos partidos, pero así es el fútbol. En un juego de centímetros y segundos, tener el mejor rendimiento general a menudo queda relegado a un segundo plano por los errores y las aberraciones.

Claves del partido

Jaxon Smith-Njigba (Seahawks) lideró la NFL en yardas de recepción y fue cuarto en recepciones. Puka Nacua (Rams) fue segundo en yardas y primero en recepciones, a pesar de jugar un partido menos. Ambos capturaron 10 touchdowns cada uno, empatando en el sexto puesto de la liga.



La capacidad de los equipos para hacer llegar el balón a sus receptores estrella será clave. Incluso cuando Stafford tuvo su peor partido de la temporada en la Semana 11 contra Seattle, Nacua logró 7 recepciones para 75 yardas. En la Semana 16, atrapó 12 pases para un máximo de temporada de 225 yardas y 2 touchdowns. Smith-Njigba también jugó bien en esos enfrentamientos, con un promedio de 8,5 recepciones para más de 100 yardas por partido.



Si bien las pérdidas de balón no parecieron jugar ningún papel en la mágica remontada de los Seahawks en la Semana 16, fueron fatales en el partido de la Semana 11. Si la historia nos enseña algo, es de esperar que los Seahawks se recuperen. Si la historia nos enseña algo, esperen esto último. Según el 78% de los partidos los gana el equipo que gana la batalla de pérdidas de balón.



Los Ángeles y Seattle ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente, en pérdidas de balón este año. En partidos igualados como éste, las pérdidas de balón suelen ser el factor decisivo.

Estos dos equipos cuentan quizás con los dos mejores receptores abiertos de todo el fútbol americano.(Seahawks)y fue cuarto en recepciones.(Rams) fue segundo en yardas y primero en recepciones, a pesar de jugar un partido menos. Ambos capturaron 10 touchdowns cada uno, empatando en el sexto puesto de la liga.La capacidad de los equipos para hacer llegar el balón a sus receptores estrella será clave. Incluso cuando Stafford tuvo su peor partido de la temporada en la Semana 11 contra Seattle, Nacua logró 7 recepciones para 75 yardas. En la Semana 16, atrapóy 2 touchdowns. Smith-Njigba también jugó bien en esos enfrentamientos, con un promedio de 8,5 recepciones para más de 100 yardas por partido.Si bien las pérdidas de balón no parecieron jugar ningún papel en la mágica remontada de los Seahawks en la Semana 16, fueron fatales en el partido de la Semana 11. Si la historia nos enseña algo, es de esperar que los Seahawks se recuperen. Si la historia nos enseña algo, esperen esto último. Según Yahoo Los Ángeles y Seattle ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente, en pérdidas de balón este año. En partidos igualados como éste, las pérdidas de balón suelen ser el factor decisivo.

Nuestra elección



Los Rams han necesitado drives ganadores para ganar sus dos primeros partidos de playoffs, ambos en la carretera. Los Seahawks apenas fueron puestos a prueba en su única aparición en los playoffs, dominando a unos 49ers plagados de lesiones.

Ahora que Los Ángeles es el equipo que busca la revancha, Stafford y Nacua tendrán éxito desde el principio en una tarde atípicamente seca en Seattle. Los Seahawks conseguirán largas carreras con su ataque, y las grandes jugadas esporádicas de Smith-Njigba ayudarán a igualar el marcador, pero las pérdidas de balón les impedirán distanciarse.

Con el partido muy igualado en el último cuarto, la reciente experiencia de los Rams en los playoffs y la superioridad del QB serán decisivas y les llevarán a una ajustada victoria.

Los Rams derrotan a los Seahawks, 28-24.

Dónde ver el partido



Rams vs. Seahawks podrá verse el domingo 25 de enero a las 6:30 p.m. EST en Fox, así como en la plataforma de streaming Fubo.

Implicaciones del Super Bowl



Tres de los cuatro posibles enfrentamientos del Super Bowl serían revanchas de partidos vistos en los últimos 12 años: Super Bowl XLVII (Seahawks derrotaron a Broncos, 2014), Super Bowl XLIX (Patriots derrotaron a Seahawks, 2015) y Super Bowl LIII (Patriots derrotaron a Rams, 2019).

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.