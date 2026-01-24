Abierto de Australia: Djokovic avanza en tres sets a los octavos de final

El serbio Novak Djokovic celebra su victoria en el Abierto de AustraliaAFP.

Publicado por Carlos Dominguez 24 de enero, 2026

(AFP) El serbio Novak Djokovic, actual número 4 del ranking mundial, avanzó este sábado a los octavos de final del Abierto de Australia tras derrotar al neerlandés Botic Van De Zandschulp (75º) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4).

A sus 39 años, el serbio aspira a ampliar en Melbourne su récord de 25 trofeos de Grand Slam. Antes de poder hacerlo, tendrá que medirse con el checo Jakub Mensik (17º) o con el estadounidense Ethan Quinn (80º) en la lucha por un puesto en los cuartos de final.

Al derrotar a "VDZ", Djokovic igualó de paso el récord de victorias en Melbourne de Roger Federer (102) y firmó su victoria 400 en Grand Slam (101 en Roland Garros para tres títulos, 102 en Wimbledon para siete títulos y 95 en el US Open para cuatro títulos), sellando así un nievo récord para hombres y mujeres. Ostenta el récord de títulos en el primer Grans Slam del año.

Este sábado pasó un leve sobresalto al doblarse el tobillo derecho al comienzo del tercer set, aunque logró seguir jugando sin mayores dificultades.

Encuentros suspendidos por un calor infernal La jornada estuvo dominada por un calor sofocante en Melbourne, lo que obligó a los organizadores a activar por primera vez en esta edición su “protocolo de calor extremo”.



Todos los encuentros disputados en pistas sin techo fueron suspendidos, con temperaturas cercanas a los 35 °C y el nivel máximo —5— alcanzado en la “escala de estrés térmico” utilizada por el Abierto de Australia.



Los partidos detenidos en las canchas exteriores no pudieron reanudarse hasta casi cinco horas más tarde.

Sinner acalambrado

El italiano Jannik Sinner avanzó a los octavos de final tras imponerse a Eliot Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, en un partido marcado por el intenso calor. Después del encuentro, Sinner declaró: “Si quiero llegar lejos aquí y durante el resto de la temporada, tengo que rendir bien cuando hace calor”.

"Primero tuve calambres en las piernas, después en el brazo, después por todos lados", confesó el N.2 del mundo.

En busca de un quinto título de Grand Slam, el italiano se enfrentará el lunes a su compatriota Luciano Darderi (25º) por una plaza en cuartos.

Swiatek cede un set

En el cuadro femenino, la principal víctima de la jornada fue la japonesa Naomi Osaka (17ª), quien se declaró baja antes de su tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168ª).

Campeona en Melbourne en 2019 y 2021, la antigua número 1 del mundo sufre, según los organizadores, una "lesión abdominal".

La polaca Iga Swiatek (2ª), por su parte, dejó escapar su primer set del torneo contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), a la que se impuso finalmente 6-1, 1-6, 6-1.

Kalinskaya "tiene un estilo de juego muy arriesgado. En el segundo set ponía en la pista todas las bolas que se le iban fuera al inicio del partido", comentó la séxtuple ganadora de 'Grandes', que se medirá con Inglis por un puesto en cuartos.

Las floridanas llevan bien el calor

Con base en Florida y acostumbradas a los fuertes calores, las estadounidenses Madison Keys (9ª), Amanda Anisimova (4ª) y Jessica Pegula (6ª) superaron la tercera ronda sin problemas.

Vigente campeona en Melbourne, Madison Keys derrotó 6-3, 6-3 a la checa Karolina Pliskova, antigua N.1 del mundo caída al puesto 1.057 de la WTA luego de más de un año de ausencia por lesión.

Su próxima adversaria será su amiga Jessica Pegula, que dominó a la rusa Oksana Selekhmeteva (101ª) 6-3, 6-2.

Amanda Anisimova (4ª) se impuso a su compatriota Peyton Stearns (68ª) 6-1, 6-4 y jugará en octavos con la china Wang Xinyu (46ª), que sorprendió a la checa Linda Noskova (13ª).