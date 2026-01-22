Publicado por Víctor Mendoza 22 de enero, 2026

El Bayern Múnich selló este miércoles su pase a los octavos de la Liga de Campeones de Europa, siguiendo los pasos del Arsenal un día después de que se convirtiera en el primer equipo clasificado. Camino que no pudo seguir el Barcelona, que deberá que buscar su boleto en la última jornada, dentro de una semana.

Al equipo alemán le costó más de lo previsto vencer la portería del belga Union St Gilloise. Recién en la segunda parte lo logró con un doblete de Harry Kane (52' y 55', de penal), según AFP.

Ya cuando el equipo alemán jugaba en inferioridad, por la expulsión por doble amarilla del central surcoreano Min-jae Kim, Kane tuvo otro penal para firmar un triplete, pero estrelló la pelota en la madera. "Marcamos en los momentos justos, tuvimos un poco de mala suerte con la tarjeta roja, pero incluso después, cuando nos quedamos con 10, controlamos bien el partido y nos llevamos los tres puntos", explicó Kane.

Con esta victoria, el Bayern suma 18 puntos, suficientes para ir directamente a la ronda de los 16 mejores.

Liverpool asalta Marsella

El equipo inglés quedó muy cerca de octavos tras ganar este miércoles 3-0 en Marsella. Les basta con ganar en Anfield al Qarabag de Azerbaiyán el próximo miércoles para clasificarse a octavos.

Dominik Szoboszlai (45'+1), un autogol de Gerónimo Rulli (72') y el neerlandés Cody Gakpo (90+3') fueron los autores de los goles de los Reds. "La victoria fue claramente merecida. La diferencia con otros partidos es que no tuvimos la mala fortuna que nos acompañó en otras ocasiones", declaró el técnico del Liverpool, Arne Slot.

El Barca gana, pero pierde a Pedri

El Barça ganó por 4-2 en su visita al Slavia en Praga, pero volvió a dar muestras de debilidad defensiva y, más preocupante, Pedri se retiró lesionado del campo. Podría estar como mínimo tres semanas de baja, según la prensa española.

Sin Lamine Yamal, sancionado, el Barça se encontró con un aguerrido Slavia, que llegó al descanso con el marcador igualado: Fermín López marcó un doblete para los catalanes (34' y 42') y Kusej (10) y Robert Lewandowski, en contra (44'), anotaron para los locales.

Dani Olmo (63') y el propio Lewandowski (70') sentenciaron para el líder de LaLiga en el segundo periodo.

"Creo que esto es lo más importante para un equipo. Siempre tengo once jugadores que comienzan el partido y otros cinco que lo terminan y pueden decidirlo. Eso es lo que ha pasado hoy: Dani Olmo entró y marcó el 3-2, y luego Marcus Rashford le dio el último pase a Robert Lewandowski", destacó el técnico barcelonista, Hanis Flick, al ser preguntado por el impacto de los cambios introducidos a lo largo del partido.

El Atlético decepciona, el Athletic cumple con lo justo

El Atlético de Madrid, por su parte, sólo empató 1-1 en su visita al Galatasaray y perdió opciones de quedar en el Top 8. Se lo tendrá que jugar en el Metropolitano el miércoles ante el Bodö-/Glimt, el equipo noruego que sacó los colores el martes al Manchester City, al que derrotó 3-1.

"Ellos nos empataron cuando nosotros debíamos haber encaminado la victoria. En la segunda parte metieron cinco atrás y estaban más cómodos. E incluso tuvieron situaciones de gol y pudieron ganar, como esa última", resumió el técnico Colchonero, Diego Simeone.

La mala noticia para el Atleti es que la sequía goleadora de Julián Álvarez se prolonga un partido más. El delantero argentino no marca desde el 9 de diciembre.

El otro equipo español que jugó este miércoles, el Athletic de Bilbao, mantiene chances de acabar entre los 24 primeros y jugar el playoff de acceso a octavos tras vencer 3-2 al Atalanta en Bérgamo.