Con un Vinicius estelar, el Real Madrid golea al Mónaco en la Liga de Campeones y encamina su lugar entre los primeros ocho

Publicado por Victor Jimenez 20 de enero, 2026

(AFP) Kylian Mbappé marcó dos goles ante su ex equipo, el Mónaco, y el Real Madrid se impuso por un contundente 6-1 en la Liga de Campeones.

Vinicius Júnior, que fue abucheado por su propia afición durante la victoria en casa ante el Levante el pasado fin de semana, también brilló y marcó un gol brillante, mientras el Madrid reforzaba su candidatura a acabar entre los ocho primeros en la fase de Liga.

El nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, logró su segunda victoria al frente del equipo tras sustituir a Xabi Alonso la semana pasada, y su equipo ofreció una deslumbrante exhibición ofensiva que ayudó a los aficionados a olvidar las recientes decepciones.

Jude Bellingham y Franco Mastantuono también marcaron para los blancos y Thilo Kehrer metió un centro de Vinicius en su propia portería, ya que el Madrid ofreció quizás su mejor actuación de la temporada.

"Los jugadores ganaron este partido, con su esfuerzo y su calidad", dijo Arbeloa a Movistar, después de que los 15 veces campeones de la historia se colocaran provisionalmente segundos en la tabla de la fase de Liga.

"Me encantó su actitud y su calidad, esta mentalidad y ambición es lo que todos los aficionados del Madrid quieren ver".

Todavía hubo algunos abucheos para Vinicius al principio, pero se secaron cuando recordó a los aficionados madridistas lo bueno que puede llegar a ser.

"Los últimos días han sido muy complicados, para todos, pero sobre todo para mí por los pitos, y todo el mundo hablando de mí", dijo Vinicius.

"Intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto".

Mbappé ha estado en una forma magnífica incluso cuando el Madrid ha tenido problemas y estiró su ventaja en la cima de la tabla de goleadores europeos con sus goles 10 y 11 para dar a su equipo una ventaja dominante.

Después de perderse la humillación de la Copa del Rey a manos del Albacete en el desastroso primer partido de Arbeloa, Mbappe ha marcado en los dos siguientes partidos.

El astro francés sólo tardó cinco minutos en abrir el marcador, rematando a gol desde dentro del área después de que Fede Valverde derribara el recorte de Mastantuono.

Tras celebrarlo con sus compañeros, Mbappe se disculpó ante la afición visitante, después de haber saltado a la palestra mundial por primera vez cuando militaba en el Mónaco.

Ansu Fati, cedido al Mónaco por el Barcelona, rival del Madrid, estuvo a punto de marcar antes de que el equipo de Arbeloa golpeara de nuevo.

En un contragolpe devastador, Eduardo Camavinga asistió a Arda Guler, quien asistió a Vinicius y éste cruzó el balón para que Mbappé, en posición de fuera de juego, rematara a gol.

A pesar de ser destrozado defensivamente, Mónaco ofreció alguna amenaza ofensiva y Jordan Teze golpeó el travesaño con un disparo de larga distancia bien dirigido.

El portero del Madrid Thibaut Courtois también hizo un par de paradas sólidas antes del descanso, con el tercero del Madrid llegando poco después de que la acción se reanudó.

Vinicius, muy involucrado, desinteresadamente se burló de ex River Plate playmaker Mastantuono, que barrió home.

Este es mi Vinicius

Después de 55 minutos Madrid tenía cuatro, con Kehrer convertir Vinicius rastrillar centro bajo en su propia red como Mónaco se derrumbó.

Arbeloa sólo ha tenido palabras de elogio para Vinicius desde que asumió el cargo y el delantero recompensó a su entrenador con un abrazo después de embestir en el quinto.

Vinicius disparó a la escuadra para batir al impotente guardameta Philipp Kohn y marcar su segundo gol en los últimos 19 partidos con el club.

"Este es mi Vinicius", dijo el centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni. "Cuando jugamos bien, la gente que viene aquí está muy contenta. Hoy ha sido una noche muy buena aquí en el Bernabéu".

Teze recortó distancias para el Mónaco tras un error de Dani Ceballos, antes de que el Madrid golpeara de nuevo para redondear la goleada.

Bellingham redondeó el portero a la red en el minuto 80 después de Dean Huijsen hábilmente dummied pase de Valverde.

El internacional inglés lo celebró bebiendo varias copas imaginarias, una aparente réplica a las afirmaciones de que es aficionado a la vida nocturna en España, mientras que la abultada victoria del Madrid ofreció su propia respuesta al turbulento periodo en el que se encuentra.