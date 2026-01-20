Gilgeous-Alexander, Wemby y Antetokounmpo se lucen en la NBA

Publicado por Williams Perdomo 20 de enero, 2026

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el griego Giannis Antetokounmpo y el francés Victor Wembanyama se lucieron el lunes y guiaron a sus equipos a sendas victorias en la temporada regular de la NBA, mientras que Detroit venció a Boston en choque de líderes de la Conferencia Este.

A continuación las principales escenas de una nutrida cartelera con motivo del Día de Martin Luther King Jr.:

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en la contundente victoria de Oklahoma City Thunder por 136-104 contra los Cleveland Cavaliers.

Dos días después de sufrir una inesperada derrota ante Miami, los campeones de la NBA se aseguraron de que no se repitiera la historia contra Cleveland.

Salvo un breve lapso al comienzo del primer cuarto, Oklahoma City dominó el partido de principio a fin, construyendo una ventaja de dos dígitos antes de sentenciar el encuentro con un impresionante período final de 45 puntos.

La actuación de Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga y elegido este lunes como "titular" para el Juego de las Estrellas en febrero, con 30 puntos, fue clave.

A él se sumaron el pívot Chet Holmgren aportando 28 unidades y Luguentz Dort otras 18.

Isaiah Joe contribuyó a la victoria del Thunder con 16 puntos desde el banquillo, mientras que Aaron Wiggins finalizó con 12, con cinco jugadores del campeón con cifras de doble dígito.

Oklahoma City mejoró su récord a 36 victorias y 8 derrotas, consolidándose en la cima de la Conferencia Oeste.

Su escolta, San Antonio Spurs, llegó a 30-13 el lunes al vencer cómodamente 123-110 a los Utah Jazz (14-29).

Jimmy Butler sufre una lesión grave y será baja toda la temporada Jimmy Butler, figura de los Golden State Warriors, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su temporada en la NBA ha terminado, anunció este martes la cadena especializada ESPN.



Butler, de 36 años, se lesionó el lunes durante el tercer cuarto del partido de temporada regular contra su antiguo equipo, los Miami Heat, que ganaron los Warriors (135-112).



Tras abandonar la pista, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada con la franquicia californiana, según la ESPN.



Golden State, el equipo liderado por la superestrella Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por una clasificación directa a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.



All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, Butler se incorporó a Golden State hace un año tras un largo pulso con Miami Heat.



Esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir ampliamente, con 32 puntos, a la victoria de los Warriors frente a los New York Knicks.

La estrella francesa Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 33 puntos, 21 de ellos por la vía del triple, en una noche en la que el potencial ofensivo de San Antonio quedó patente con siete jugadores anotando más de una decena de unidades.

Los Pistons ganan por la mínima diferencia a los Celtics

Tobias Harris anotó 25 puntos para que los Detroit Pistons vencieran a los Boston Celtics por 104-103 en un emocionante partido entre los dos mejores equipos del Este.

Harris fue uno de los cuatro jugadores de Detroit que terminaron con anotación de dos dígitos, con Jalen Duren aportando 18 puntos y el base Cade Cunningham sumando 16 puntos y 14 asistencias.

Con esta victoria, Detroit amplía su ventaja en la cima del Este con un récord de 31-10, 5,5 partidos por delante de Boston, que ocupa el segundo lugar y ahora tiene un récord de 26-16.

Jaylen Brown lideró la anotación de los Celtics con 32 puntos y estuvo a punto de conseguir la victoria en los últimos segundos, pero su tiro sobre la bocina rebotó en el aro, permitiendo a Detroit aferrarse a la victoria por la mínima.