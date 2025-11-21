Los vetustos Clippers siguen en caída libre en la noche de Maxey

Goga Bitadze (35) realiza un mate ante la impotencia de los ClippersMike Watters-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press

Publicado por Israel Duro 21 de noviembre, 2025

Los Angeles Clippers, un equipo de nombres ilustres diseñado para hacer ruido en la NBA está consiguiendo su objetivo... de manera opuesta a lo previsto en los despachos. El plantel de viejas glorias no está resistiendo el intenso ritmo físico actual y firma un triste registro de 4 victorias por 11 de derrotas en lo que va de temporada.

Pero si la noche tuvo un nombre propio, éste fue el de Tyrese Maxey. El escolta de los Sixers, tercer máximo anotador de la temporada, lideró la victoria de su equipo ante los Bucks logrando el mejor registro de puntos de su carrera: 54.

Los Clippers, exhaustos apenas un mes después de arrancar el curso

Los Clippers, el plantel más veterano de la NBA, parecen exhaustos al cumplirse apenas el primer mes de competición. Todo lo contrario que los ascendentes Orlando Magic, que barrieron el jueves a los angelinos por 129-101 y ventajas de hasta 30 puntos.

Jalen Suggs, con 23 puntos y 8 triples, fue el metrónomo de unos Magic que suman cinco victorias en sus últimos seis partidos. A los locales no les hizo falta ni siquiera su estrella, Paolo Banchero, baja por una lesión de ingle, para desbordar a los Clippers a base de fugaces transiciones.

Los visitantes también extrañan a su líder, Kawhi Leonard, desde el 3 de noviembre. En esa fecha iniciaron su desplome con un total de nueve derrotas en los últimos 10 partidos que les han llevado a la duodécima posición del Oeste.

Con Leonard, aquejado de diversos problemas de pie y tobillo, los Clippers tenían un balance de 3-3, también insuficiente para la inversión del propietario Steve Ballmer, décimo hombre más rico del planeta según Forbes.

Este curso Ballmer decidió redoblar su apuesta por jugadores de experiencia como Chris Paul (4 puntos) y Brook López (3), de 40 y 37 años, agravando la inferioridad física frente a rivales jóvenes como los Magic. James Harden, de 36 años, tiene que multiplicarse en ataque y este jueves llegó a 31 puntos y 8 asistencias.

Maxey lanza a los Sixers

Aprovechando la baja de Giannis Antetokounmpo, los Philadelphia 76ers dieron cuenta de los Milwaukee Bucks por 123-114 con una formidable exhibición de Tyrese Maxey.

El escolta llegó a 54 puntos, dos por encima de su anterior récord, con 6 triples, 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones. Tercer máximo anotador de la temporada, Maxey es el gran responsable de que no se estén cumpliendo los malos augurios con los que Philadelphia arrancó la temporada.

Aunque Joel Embiid solo ha jugado seis partidos y Paul George apenas debutó el lunes, los Sixers lucen un registro de 9 victorias y 6 derrotas gracias a la explosión definitiva de Maxey, máximo anotador del equipo en 15 de esos partidos.

El escolta, que forzó la prórroga con 16 puntos en el último cuarto, es el sexto jugador que alcanza el medio centenar en un partido de esta campaña. A su lado, Paul George, que anotó los 11 primeros puntos de los Sixers, terminó con 21 en su segundo partido del curso.

Por los Bucks, que jugaban su primer partido sin Antetokounmpo por su lesión de ingle, el escolta Ryan Rollins brilló con 32 puntos y 14 asistencias.

Los Spurs, imbatibles sin Wemby

Los San Antonio Spurs encadenaron su tercera victoria consecutiva sin el astro francés Victor Wembanyama, quien se perderá las próximas semanas por una lesión de gemelos. Con 26 puntos del base De'Aaron Fox, los texanos se cobraron como víctimas a los Atlanta Hawks por 135-126.

En Sacramento, los aficionados locales asistieron a la octava derrota seguida de sus Kings, esta vez en una paliza a manos de los Memphis Grizzlies por 136-97.

Los Kings, penúltimos del Oeste (3-13), acaban de perder además a Domantas Sabonis por las próximas semanas por una lesión de menisco.

Sin sus estrellas Ja Morant y Jaren Jackson Jr., Memphis rompió una racha de cinco derrotas seguidas con 29 puntos del alero español Santi Aldama, que igualó su récord personal en la NBA.