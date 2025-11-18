Copa Davis: esta es la lesión que ha obligado a Carlos Alcaraz a renunciar

Carlos Alcaraz, con el muslo vendado durante la final del ATP World Tour Finals 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 18 de noviembre, 2025

Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP, confirmó que no disputará la fase final de la Copa Davis -que se celebra en la ciudad de Bolonia (Italia) del 18 al 23 de noviembre- debido a unas molestias físicas que padece.

Concretamente, Alcaraz, de 22 años, sufre "un edema en el isquiotibial de la pierna derecha" que podría agravarse si jugase la Copa Davis, tal y como confirmó el propio tenista español.

"La recomendación médica es no competir", dijo el mejor tenista del mundo. "Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa".

Tras conocerse la baja de Alcaraz -y también la de Alejandro Davidovich (número 14 del ranking ATP)-, el capitán del equipo español, el extenista David Ferrer, ha decidido convocar a Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers para enfrentarse a la República Checa.

Con esta decisión, Alcaraz pone punto y final a una temporada brillante, en la que ha conquistado ocho títulos, incluidos dos Grand Slam (Roland Garros y US Open) y de posicionarse en lo más alto del ranking por delante del italiano Jannik Sinner.

Ahora, el tenista español tratará de recuperarse a tiempo y prepararse para la primera gran cita de la próxima temporada, el Abierto de Australia.