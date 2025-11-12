NBA: los Mavericks cesan a Nico Harrison, figura clave en la salida de Luka Doncic

Nico Harrison, durante un entrenamiento de los Dallas Mavericks. Abril de 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 12 de noviembre, 2025

El director general y presidente de operaciones de baloncesto de los Dallas Mavericks, Nico Harrison, fue cesado de su cargo.

Harrison fue una figura clave en el traspaso de Luka Doncic a los Los Angeles Lakers la pasada temporada, siendo una de las operaciones más mediáticas y cuestionadas de la historia de la NBA. Desde entonces, su persona fue señalada por los seguidores de los Mavs.

A través de un comunicado, el gobernador de la franquicia texana, Patrick Dumont, confirmó el despido de Harrison. El mal inicio de temporada -tres victorias y ocho derrotas-, además de la salida de Doncic en febrero, hizo que se tomase esta decisión.

"Esta decisión refleja nuestro compromiso continuo con la construcción de una organización con aspiraciones de campeonato, una que cumpla con nuestros jugadores, nuestros socios y, lo que es más importante, con nuestros aficionados", dijo Dumont.

Harrison asumió el cargo en junio de 2021. Durante su mandato, los Mavericks alcanzaron las Finales de la NBA de 2024, perdiéndolas frente a los Boston Celtics.

La franquicia texana informó de que Michael Finley Matt Riccardi ejercerán como codirectores generales interinos mientras se busca un sustituto permanente.