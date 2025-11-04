Nick Smith Jr. brilla en los minutos finales y sella el triunfo de los Lakers sobre Portland

Publicado por Víctor Mendoza 4 de noviembre, 2025

Los Ángeles Lakers lograron una victoria de 123-115 sobre los Portland Trail Blazers este lunes por la noche. Deandre Ayton impulsó el triunfo y anotó 29 puntos, capturó 10 rebotes y realizó tres bloqueos contra su antiguo equipo.

Rui Hachimura sumó 28 puntos para los Lakers, que jugaron sin Luka Doncic ni Austin Reaves, ya que ambos habían participado la noche anterior en el triunfo por 130-120 ante Miami. Mientras que Nick Smith Jr., que tiene un contrato bidireccional, encestó dos triples que ayudaron a los Lakers a despegarse en los minutos finales y cerró el partido con 25 puntos.

En otra jornada, los New York Knicks lograron su segundo triunfo en noches consecutivas al imponerse 119-102 sobre los Washington Wizards, en una jornada memorable para el dominicano Karl-Anthony Towns, quien superó los 15.000 puntos en la NBA.

Knicks sacan ventaja ante Wizards



Los Knicks lograron reponerse después de un flojo primer cuarto de 22 puntos para imponerse sobre unos Wizards que llegaron al Madison Square Garden de Nueva York con una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Una canasta de bandeja en el segundo cuarto permitió a Karl-Anthony Towns alcanzar los 15.000 puntos, en una noche de 33 unidades, 13 rebotes y cinco asistencias.

El ala-pívot de 29 años ha disputado 652 partidos en la NBA. Llegó al encuentro con 14.990 puntos en su carrera, sumando sus etapas con los Minnesota Timberwolves y los New York Knicks.

Nueva York superó una desventaja de 10 puntos y llegó a tener ventaja de hasta 27 en el segundo tiempo.

Es la cuarta victoria consecutiva como local para los neoyorquinos, que cuentan con un récord de 4-3 en la temporada 2025-26.

Canasta salvadora de Antetokounmpo

La estrella griega Giannis Antetokounmpo silenció el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis con una canasta en el último segundo que selló la victoria 117-115 de los Milwaukee Bucks sobre los Indiana Pacers.

Antetokounmpo, de 30 años y dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP), terminó con un doble-doble de 33 puntos y 13 rebotes, lanzando con una efectividad de 67% (14/21) desde el campo.

El partido marcó el regreso de Myles Turner a la que fue su casa durante diez temporadas. El recibimiento de los aficionados de los Pacers fue un mar de abucheos durante toda la noche.

Los Bucks se recuperan después de la derrota del fin de semana frente a Sacramento y se ubican en el tercer lugar de la Conferencia Este, con cinco triunfos y dos derrotas.