Los Thunder firman uno de los mejores inicios de la NBA y quedan como único equipo sin derrotas en la temporada

Publicado por Israel Duro 3 de noviembre, 2025

Los Thunder quedaron en la noche del domingo como el único equipo dse la NBA con el casillero de derrotas a cero con paliza a los New Orleans Pelicans. Los de Oklahoma firman uno de los mejores inicios de la NBA con siete victorias consecutivas. Los New York Knicks terminaron con el invicto de cinco partidos de los Chicago Bulls y los San Antonio Spurs cedieron su primera derrota del curso ante los Phoenix Suns en un pobre partido de Victor Wembanyama.

Oklahoma City Thunder igualó su mejor récord para iniciar una temporada al llegar a siete triunfos sin derrotas luego de imponerse 137-106 sobre los New Orleans Pelicans en el Paycom Center (Oklahoma City).

"Creo que fuimos muy organizados hoy", dijo a AFP el escolta Cason Wallace, quien completó cinco robos en el partido. "Es importante estar bien posicionado para cumplir con nuestro plan de trabajo".

Shai Gilgeous-Alexander, quien no disputó el cuarto período, terminó el partido con 30 puntos y siete asistencias. El canadiense, de 27 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) la temporada 2024-25, llega a 79 partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos igualando a Oscar Robertson en el tercer puesto de la lista histórica de la NBA.

El Thunder se convierte en el tercer equipo en la historia de la NBA en iniciar la temporada con un récord de 7-0, tras los Boston Celtics (1963-65) y los Houston Rockets (1993-95).

Brunson puede con el invicto de los Bulls

Anotando por lo menos 30 puntos en cuatro de los primeros seis partidos, Jalen Brunson ha confirmado su rol como principal referente de los New York Knicks en el inicio de la temporada 2025-26.

El cuadro neoyorquino tuvo un aporte determinante desde la banca con 46 puntos y lanzó para una efectividad del 48 por ciento (20/42) desde la línea de tres. "Tomamos la victoria y nos concentramos en el partido de mañana", comentó Josh Hart. "Quiero volver a mi mejor nivel, trato de divertirme y ayudar al equipo".

Los Bulls le pusieron final a su mejor racha para iniciar la temporada desde la era de Michael Jordan, la temporada 1996-97 fue la última en la que iniciaron con cinco victorias consecutivas.

Los Suns acaban con la luna de miel de 'Wemby'

Los Phoenix Suns propinaron este domingo la primera derrota de la temporada a los San Antonio Spurs al imponerse 130-118 en el Mortgage Matchup Center (Phoenix).

El base Devin Booker fue el máximo anotador del partido con 28 puntos y completó un doble-doble con 13 rebotes.

Por los Spurs, el francés Victor Wembanyama poco pudo hacer para evitar la derrota al anotar nueve puntos en 34 minutos en el duelo.

El joven, sensación de la NBA, lanzó para una efectividad del 27% (4/14) conectando con uno de sus cinco intentos desde la línea de tres.

La cuota de bloqueos se mantuvo alta para Wemby con cuatro pero fueron contrarrestados por sus seis malas entregas y cuatro faltas, estas últimas condicionaron su funcionamiento en el partido.

Triple doble de Doncic en la victoria de Lakers sobre Heat

Los Angeles Lakers se impusieron 130-120 sobre el Miami Heat con una brillante actuación de Luka Doncic, quien completó un triple doble de 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Miami estuvo abajo hasta por 18 puntos pero logró acortar distancias a cinco hasta que Doncic se puso la capa de héroe para cerrar el partido en los minutos finales. Austin Reaves, quien ha ganado protagonismo en el inicio de temporada ante la ausencia de LeBron James, sumó 23 puntos y 10 rebotes.

La familia James tuvo representación en el partido por medio de Bronny, el hijo mayor de LeBron, disputó 18 minutos en los que anotó uno de sus cuatro intentos desde la cancha para dos puntos. "Significa mucho tener la confianza de los entrenadores", comentó James. "Me necesitaban en zona defensiva y esa era la misión para mí esta noche".

Por Miami, el méxicano-estadounidense Jaime Jaquez Jr. fue el máximo anotador con 31 puntos, su mejor registro de la temporada. Los Lakers extienden la racha de victorias consecutivas a tres en el tercer lugar de la Conferencia Oeste.