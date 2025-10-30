Azulejos arrollan a los Dodgers y están a un partido de su primera Serie Mundial en 32 años

Publicado por Virginia Martínez 30 de octubre, 2025

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 en su visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera la final de las Grandes Ligas por un global de 3-2 y tendrá la primera oportunidad de ganar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches. El ataque canadiense lo lideró Vladimir Guerrero Jr. con uno de los dos jonrones visitantes en la primera entrada.

Los Dodgers, acorralados

Los Azulejos tienen completamente acorralados a los Dodgers, que están obligados a ganar dos partidos consecutivos en Toronto el viernes y sábado para ser los primeros bicampeones en un cuarto de siglo.

"Sé que tenemos más", dijo el mánager Dave Roberts intentando levantar la moral de los angelinos. "Hemos estado en muchos partidos eliminatorios y hemos encontrado la manera de salir airosos".

Ohtani, sin hits en cuatro turnos, y el resto de figuras angelinas fracasaron este miércoles frente a Yesavage, un lanzador de 22 años con más aperturas en playoffs (5) que en fase regular (3).

El estadounidense, de 1,93 metros de altura, se agigantó a lo largo de siete entradas en las que acumuló 12 ponches, la mayor cantidad para un novato en una Serie Mundial, y permitió tres hits y una carrera. Yesavage es además el primer lanzador que logra 12 strikeouts sin ninguna base por bolas en el máximo escenario.

Brillante partido de Guerrero Jr.

"Fue algo histórico. Estoy impresionado por lo que ha hecho", le reconoció el mánager John Schneider, que enfatizó el trabajo general de su plantel. "Hubo grandes actuaciones individuales pero colectivamente ha sido una victoria muy buena".

Guerrero Jr., líder de los Blue Jays, brilló tanto con acciones defensivas como liderando una ofensiva que volvió a dejar pequeña a la lujosa artillería de los Dodgers.

El dominicano-canadiense pegó su octavo cuadrangular en estos playoffs, empatando en el liderato a Ohtani, y puso a Toronto a soñar con una tercera corona tras las dos seguidas logradas en 1992 y 1993.

"Vinimos aquí empatados y volvemos a casa en ventaja 3-2 (...) Está bien pero como siempre digo, el trabajo no ha terminado", recalcó el hijo del dominicano Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama.