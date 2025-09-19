Noah Lyles logra su cuarto oro mundial consecutivo en los 200 metros e iguala a Usain Bolt

Noah Lyles, campeón de los 200 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 19 de septiembre, 2025

Volvió a hacerlo. Esta vez, en Tokio 2025. Noah Lyles logró su cuarta medalla de oro en la prueba de 200 metros de un Mundial de Atletismo, igualando a una leyenda de las pistas como es el jamaicano Usain Bolt.

Lyles, de 28 años, fue el más veloz en una de las pruebas más destacadas del Mundial de Atletismo. Con un crono de 19 segundos y 52 centésimas, el atleta natural de Gainesville (Florida) se subió a lo más alto del podio por cuarta ocasión consecutiva, tras lograrlo en Doha 2019, Eugene 2022 y Budapest 2023.

"Sabía que tenía que tener paciencia y acelerar en el final de la carrera, que siento que he controlado. He estado relajado y he cumplido mi trabajo", dijo Lyles al término de la prueba. "Me encanta lo que hago y me siento feliz. Quiero ser en 2027 el único hombre que ha ganado cinco títulos en los 200 metros".

El podio lo completaron el estadounidense Kenny Bednarek (plata), con un tiempo de 19 segundos y 58 centésimas; y el jamaicano Bryan Levell (bronce), gracias a una marca de 19 segundos y 64 centésimas.

Fuera de los cajones quedaron el botsuano Letsile Tebogo quedó cuarto (19 segundos y 65 centésimas) y el dominicano Alexander Ogando fue sexto (20 segundos y 1 centésima)

Con las cuatro medallas de oro mundiales que ha ganado de manera consecutiva, Lyles emula a Bolt, que logró el mismo registro entre Berlín 2009 y Pekín 2015.

Lyles tiene la posibilidad de ganar una nueva medalla de oro en este Mundial de Atletismo de Tokio 2025 en la prueba de relevo 4x100 metros. El equipo estadounidense parte como gran favorito.