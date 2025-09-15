Mondo Duplantis logra su tercer oro mundial consecutivo y fija un nuevo récord en salto con pértiga
El atleta sueco superó la barrera en su tercer intento en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y estableció la nueva plusmarca en 6,30 metros.
El saltador de pértiga sueco Armand Mondo Duplantis logró su tercer oro consecutivo en un Mundial de Atletismo tras acabar en lo más alto del podio este lunes en Tokio 2025.
Además, Duplantis volvió a superar el récord mundial que él mismo fijó a mediados de agosto, estableciéndolo, ahora, en 6,30 metros.
Esta última marca la logró este lunes en el Mundial de Atletismo que se está disputando en la capital de Japón en su tercer y último intento, después de derribar la barrera en las dos ocasiones previas.
Con solo 25 años, el atleta sueco -nacido en Lafayette (Louisiana)- ya ha logrado superar la plusmarca mundial catorce veces, la cuarta que lo consigue en 2025.
En la prueba de este lunes, Duplantis se impuso al griego Emmanouil Karalis (medalla de plata) y al australiano Kurtis Marschall (bronce).